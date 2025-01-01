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Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев
Билеты от 1000₽
Киноафиша Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

Самый успешный и заметный дирижер страны 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Опера Верди «Симон Бокканегра» в Зарядье

Зрителей ждёт потрясающая интерпретация оперы Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», которая состоится в уникальном пространстве Зарядья. Этот спектакль обещает стать настоящим событием в мире театра.

О спектакле

«Симон Бокканегра» — одна из самых известных опер Верди, написанная в 1857 году. Она рассказывает о сложных политических интригах и личных драмах в Генуе XIII века. Главный герой, Симон Бокканегра, является не только мэром города, но и жертвой судьбы, которая испытывает его на прочность.

Кто на сцене?

В роли Симона Бокканегра выступит выдающийся солист, а поддержит его незабываемый хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Уникальное звучание и эмоциональная глубина каждого исполнителя создадут атмосферу, которая погрузит зрителей в мир оперы.

Дирижёр

Под управлением знаменитого дирижёра Валерия Гергиева, спектакль обещает стать ярким музыкальным событием. Гергиев известен своим умением передать сложнейшие нюансы музыкального произведения, что сделает «Симона Бокканегра» поистине незабываемым.

Не упустите шанс!

Приходите в Зарядье, чтобы насладиться великолепной музыкой, мощной драматургией и выдающимися исполнителями. Это уникальная возможность увидеть оперу в одном из самых современных театров страны. Не упустите шанс стать частью этого театрального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Опера Верди «Симон Бокканегра». Солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

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