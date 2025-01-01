Опера шутит. Музыкальный квартирник

Музыкальный квартирник: комические шутки оперных героев
Приглашаем вас на уникальный «Музыкальный квартирник», где в непринужденной атмосфере будут звучать арии самых известных комических персонажей опер. В программе — выступления талантливых артистов: Виктории Носовской (сопрано), Сергея Абабкина (тенор), Дениса Стебунова (бас-баритон) и Ильи Ушуллу (бас). За фортепиано будет выступать Михаил Ченцов, а ведущим станет Игорь Афанасьев. Режиссура — Леонида Лавровского-Гарсиа.
Жанр комической оперы, родившийся в 1720-х годах, мгновенно завоевал сердца зрителей. Герои этого жанра, такие как вездесущий Фигаро, ироничный Томский и запутавшиеся в чувствах персонажи оперетты «Летучая мышь», перенесли свои черты в серьезные оперы и классические оперетты, заставляя публику смеяться и сопереживать.
Программа выступления
Во время квартирника вы услышите:
- И. Штраус — Ария Зупана из оперетты «Цыганский барон»
- В. А. Моцарт — Ария Фигаро «Если изволит барин попрыгать» из оперы «Свадьба Фигаро»
- В. А. Моцарт — Ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый» из оперы «Свадьба Фигаро»
- П. И. Чайковский — Баллада Томского «Три карты» из оперы «Пиковая дама»
- Дж. Перголези — Ария Уберто из оперы «Служанка-госпожа»
- Дж. Россини — Ария Базилио из оперы «Севильский цирюльник»
- М. Мусоргский — Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов»
- А. Серов — Песня Ерёмки из оперы «Вражья сила»
- Дж. Паизиелло — Дуэт Розины и Бартоло
- Ж. Оффенбах — Куплеты Эвридики
- В. А. Моцарт — Каватина Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»
- В. А. Моцарт — Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
- Дж. Россини — «Дуэт-буфф двух котов»
- И. Штраус — Терцет «За что, о боже мой» из оперетты «Летучая мышь»
- И. Кальман — «Карамболина, Карамболетта!» из оперетты «Фиалка Монмартра»
Не упустите возможность насладиться вечерней программой, в которой оживут лучшие моменты оперной комедии и продемонстрируют настоящее искусство исполнения!