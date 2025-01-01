Опера шутит. Музыкальный квартирник

Музыкальный квартирник: комические шутки оперных героев

Приглашаем вас на уникальный «Музыкальный квартирник», где в непринужденной атмосфере будут звучать арии самых известных комических персонажей опер. В программе — выступления талантливых артистов: Виктории Носовской (сопрано), Сергея Абабкина (тенор), Дениса Стебунова (бас-баритон) и Ильи Ушуллу (бас). За фортепиано будет выступать Михаил Ченцов, а ведущим станет Игорь Афанасьев. Режиссура — Леонида Лавровского-Гарсиа.

Жанр комической оперы, родившийся в 1720-х годах, мгновенно завоевал сердца зрителей. Герои этого жанра, такие как вездесущий Фигаро, ироничный Томский и запутавшиеся в чувствах персонажи оперетты «Летучая мышь», перенесли свои черты в серьезные оперы и классические оперетты, заставляя публику смеяться и сопереживать.

Программа выступления

Во время квартирника вы услышите:

И. Штраус — Ария Зупана из оперетты «Цыганский барон»

— Ария Зупана из оперетты «Цыганский барон» В. А. Моцарт — Ария Фигаро «Если изволит барин попрыгать» из оперы «Свадьба Фигаро»

— Ария Фигаро «Если изволит барин попрыгать» из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарт — Ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый» из оперы «Свадьба Фигаро»

— Ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый» из оперы «Свадьба Фигаро» П. И. Чайковский — Баллада Томского «Три карты» из оперы «Пиковая дама»

— Баллада Томского «Три карты» из оперы «Пиковая дама» Дж. Перголези — Ария Уберто из оперы «Служанка-госпожа»

— Ария Уберто из оперы «Служанка-госпожа» Дж. Россини — Ария Базилио из оперы «Севильский цирюльник»

— Ария Базилио из оперы «Севильский цирюльник» М. Мусоргский — Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов»

— Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов» А. Серов — Песня Ерёмки из оперы «Вражья сила»

— Песня Ерёмки из оперы «Вражья сила» Дж. Паизиелло — Дуэт Розины и Бартоло

— Дуэт Розины и Бартоло Ж. Оффенбах — Куплеты Эвридики

— Куплеты Эвридики В. А. Моцарт — Каватина Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»

— Каватина Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарт — Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»

— Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» Дж. Россини — «Дуэт-буфф двух котов»

— «Дуэт-буфф двух котов» И. Штраус — Терцет «За что, о боже мой» из оперетты «Летучая мышь»

— Терцет «За что, о боже мой» из оперетты «Летучая мышь» И. Кальман — «Карамболина, Карамболетта!» из оперетты «Фиалка Монмартра»

Не упустите возможность насладиться вечерней программой, в которой оживут лучшие моменты оперной комедии и продемонстрируют настоящее искусство исполнения!