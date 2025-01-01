Меню
Опера шутит. Музыкальный квартирник
6+
О концерте

Музыкальный квартирник: комические шутки оперных героев

Приглашаем вас на уникальный «Музыкальный квартирник», где в непринужденной атмосфере будут звучать арии самых известных комических персонажей опер. В программе — выступления талантливых артистов: Виктории Носовской (сопрано), Сергея Абабкина (тенор), Дениса Стебунова (бас-баритон) и Ильи Ушуллу (бас). За фортепиано будет выступать Михаил Ченцов, а ведущим станет Игорь Афанасьев. Режиссура — Леонида Лавровского-Гарсиа.

Жанр комической оперы, родившийся в 1720-х годах, мгновенно завоевал сердца зрителей. Герои этого жанра, такие как вездесущий Фигаро, ироничный Томский и запутавшиеся в чувствах персонажи оперетты «Летучая мышь», перенесли свои черты в серьезные оперы и классические оперетты, заставляя публику смеяться и сопереживать.

Программа выступления

Во время квартирника вы услышите:

  • И. Штраус — Ария Зупана из оперетты «Цыганский барон»
  • В. А. Моцарт — Ария Фигаро «Если изволит барин попрыгать» из оперы «Свадьба Фигаро»
  • В. А. Моцарт — Ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый» из оперы «Свадьба Фигаро»
  • П. И. Чайковский — Баллада Томского «Три карты» из оперы «Пиковая дама»
  • Дж. Перголези — Ария Уберто из оперы «Служанка-госпожа»
  • Дж. Россини — Ария Базилио из оперы «Севильский цирюльник»
  • М. Мусоргский — Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов»
  • А. Серов — Песня Ерёмки из оперы «Вражья сила»
  • Дж. Паизиелло — Дуэт Розины и Бартоло
  • Ж. Оффенбах — Куплеты Эвридики
  • В. А. Моцарт — Каватина Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»
  • В. А. Моцарт — Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
  • Дж. Россини — «Дуэт-буфф двух котов»
  • И. Штраус — Терцет «За что, о боже мой» из оперетты «Летучая мышь»
  • И. Кальман — «Карамболина, Карамболетта!» из оперетты «Фиалка Монмартра»

Не упустите возможность насладиться вечерней программой, в которой оживут лучшие моменты оперной комедии и продемонстрируют настоящее искусство исполнения!

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 1000 ₽

