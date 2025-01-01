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Билеты от 300₽
Киноафиша Опера «Птицы»

Опера «Птицы»

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Опера «Птицы» Вальтера Браунфельса Театра имени Наталии Сац в Зарядье

Театр имени Наталии Сац приглашает на уникальное событие — концертно-сценическую версию оперы Вальтера Браунфельса «Die Vögel», написанную в 1919 году. Это произведение предназначено для утончённых знатоков музыки и ценителей оперного искусства.

О спектакле

Опера «Птицы» основана на одноимённой пьесе Аристофана и будет исполнена на немецком языке с русскими субтитрами. Режиссёром, переводчиком и адаптатором либретто выступил Георгий Исаакян, а музыкальным руководителем и дирижёром — Артём Макаров. Ассистенты режиссёра — Мария Фомичёва и Максим Усачёв, хормейстеры — Вера Давыдова, Ксения Кулакова и Дмитрий Брашовян.

История создания

Вальтер Браунфельс (1882–1954) был одним из ярких представителей музыкального модерна и экспрессионизма. Опера «Птицы» стала знаковым произведением композитора. Она была начата в 1913 году, но из-за Первой мировой войны работа была приостановлена. В 1919 году, после окончания войны, Браунфельс завершил оперу, и её премьера состоялась 30 ноября 1920 года в Национальном театре Мюнхена. Спектакль имел оглушительный успех, и в течение двух лет он был представлен более пятидесяти раз.

Возрождение традиций

Несмотря на последовавшую за успехом репрессии со стороны нацистского режима, Браунфельс продолжал создавать музыку, сосредоточившись на камерной, религиозной и духовной тематике. После Второй мировой войны он вернулся к общественной жизни и восстановлению музыкального училища в Кёльне. Однако его работы на долгое время были забыты, и лишь в 90-х годах интерес к его творчеству вновь возродился.

Рекомендации

Спектакль подходит для зрителей от 12 лет. Это отличная возможность прикоснуться к редкому произведению и насладиться музыкой, которая в своё время оказала значительное влияние на развитие оперного искусства.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 300 ₽

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