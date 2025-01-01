Меню
Опера при свечах
6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер классической оперы в исполнении лауреатов международных конкурсов

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого прозвучат величайшие произведения оперных композиторов: Гуно, Беллини, Верди и Пуччини. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и оперы.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся исполнители:

  • Марина Техтелёва — сопрано
  • Анна Недорезова — меццо-сопрано
  • Денис Прокопьев — тенор
  • Никита Жеребненко — баритон

Музыкальный ансамбль

Творческую атмосферу создадут:

  • Мария Шалгина — скрипка
  • Анна Корзун — фортепиано

Ведущая

Концерт проведет таланивая Екатерина Сергеева, которая добавит свое очарование в программу вечера.

Продолжительность и формат

Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час и 20 минут. Это отличная возможность провести вечер в окружении прекрасной музыки и талантливых исполнителей.

Не упустите шанс насладиться великолепной оперной музыкой в исполнении лучших артистов!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

