Опера при свечах

Музыкальный вечер классической оперы в исполнении лауреатов международных конкурсов

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого прозвучат величайшие произведения оперных композиторов: Гуно, Беллини, Верди и Пуччини. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и оперы.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся исполнители:

Марина Техтелёва — сопрано

— сопрано Анна Недорезова — меццо-сопрано

— меццо-сопрано Денис Прокопьев — тенор

— тенор Никита Жеребненко — баритон

Музыкальный ансамбль

Творческую атмосферу создадут:

Мария Шалгина — скрипка

— скрипка Анна Корзун — фортепиано

Ведущая

Концерт проведет таланивая Екатерина Сергеева, которая добавит свое очарование в программу вечера.

Продолжительность и формат

Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час и 20 минут. Это отличная возможность провести вечер в окружении прекрасной музыки и талантливых исполнителей.

Не упустите шанс насладиться великолепной оперной музыкой в исполнении лучших артистов!