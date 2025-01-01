Опера при свечах

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого прозвучат величайшие произведения оперных композиторов: Гуно, Беллини, Верди и Пуччини. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и оперы.
На сцене выступят выдающиеся исполнители:
Творческую атмосферу создадут:
Концерт проведет таланивая Екатерина Сергеева, которая добавит свое очарование в программу вечера.
Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час и 20 минут. Это отличная возможность провести вечер в окружении прекрасной музыки и талантливых исполнителей.
Не упустите шанс насладиться великолепной оперной музыкой в исполнении лучших артистов!