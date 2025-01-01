Мультимедийная инсталляция «Книга висячих садов»

Спектакль Бориса Юхананова «Книга висячих садов» переходит в новый формат — мультимедийной процессуальной инсталляции в рамках проекта «Опера Нон-стоп». Это событие станет уникальным опытом для зрителей, увлекая их в мир музыки и визуального искусства.

О спектакле

«Книга висячих садов» была представлена в 2023 году как часть совместного проекта Фестиваля «Золотая Маска» и Благотворительного фонда Владимира Потанина THEATRUM. В основе спектакля лежит вокальный цикл Арнольда Шенберга, который стал одной из первых рефлексий композитора на тему личной драмы и любовного треугольника, в который вовлечены его жена Матильда и австрийский художник Ричард Герстль.

Этот цикл стал важной вехой в развитии музыки — Шенберг впервые отходит от традиционной тональности, исследуя принципы додекафонии. Музыка «Книги висячих садов» разрушает устоявшиеся представления о гармонии, символизируя процесс разрушения прежнего порядка. Это словно наблюдение за падением Башни — всё вокруг теряет свою устойчивость.

Команда и исполнители

В спектакле участвуют талантливые вокалисты: Ульяна Бирюкова, Николай Землянских и Илья Кутюхин. Фортепианные партии исполняют Елизавета Дмитриева и Александр Широков.

Концепция спектакля

Илья Кухаренко, один из создателей спектакля, делится мыслями о концепции: «Когда мы вместе с Борисом Юханановым и его художниками Степаном Лукьяновым, Анастасией Нефедовой и Ильей Стариловым думали о ключевом ощущении сдвига в незыблемом, у нас возникла идея спектакля-променада. Зритель сможет перемещаться от станции к станции, наблюдая различных героев этой истории в мизансценах и проекциях, которые скользят по стенам».

Спектакль сохраняет сюжет трагического любовного треугольника, но не воспроизводит биографические детали. Вместо этого, он следует образам в стихах, создавая уникальную атмосферу, полную эмоций и глубоких смыслов.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта!