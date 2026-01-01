Опера нищего
Киноафиша Опера нищего

Спектакль Опера нищего

Режиссер Петр Шерешевский
Возраст 18+
О спектакле

Гастроли театра «Суббота» в Москве

В Театре на Страстном пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра «Суббота». На сцене зрители увидят криминальную комедию по мотивам пьесы Джона Гея, действие которой перенесено в лихие 90-е. Режиссёр Петр Шерешевский, лауреат премии «Золотая маска» 2024, предлагает смелую интерпретацию классики, где английские гангстеры и нищие обретают черты российских братков и бомжей.

Спектакль соединяет элементы любви и предательства, обрисовывая яркую картину социума того времени. Главная сюжетная линия вращается вокруг романтики и преступника Мэкки-Ножа, который оказался в центре жестоких страстей и социальных игр. Здесь каждый герой проходит свой путь: кто-то погружается в бездну, а кто-то стремится к вершинам.

Информация о спектакле

  • Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» 2024.
  • Режиссёр: Пётр Шерешевский.
  • Художник: Фемистокл Атмадзас.
  • Художник по свету: з.р.к. РФ Евгений Ганзбург.
  • Музыка: Ванечка (Оркестр приватного танца).

Актёры

В спектакле выступают: Владислав Демьяненко, Софья Андреева, Владимир Шабельников, Геннадий Алимпиев, Анастасия Полянская, Марина Конюшко, Григорий Татаренко, Григорий Сергеенко, Александра Маркина, Валерия Ледовских, Алексей Белозерцев, Анна Васильева, Екатерина Рудакова.

Июнь
3 июня среда
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3500 ₽
4 июня четверг
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3000 ₽
5 июня пятница
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3000 ₽

