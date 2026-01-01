Спектакль Опера нищего

Гастроли театра «Суббота» в Москве

В Театре на Страстном пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра «Суббота». На сцене зрители увидят криминальную комедию по мотивам пьесы Джона Гея, действие которой перенесено в лихие 90-е. Режиссёр Петр Шерешевский, лауреат премии «Золотая маска» 2024, предлагает смелую интерпретацию классики, где английские гангстеры и нищие обретают черты российских братков и бомжей.

Спектакль соединяет элементы любви и предательства, обрисовывая яркую картину социума того времени. Главная сюжетная линия вращается вокруг романтики и преступника Мэкки-Ножа, который оказался в центре жестоких страстей и социальных игр. Здесь каждый герой проходит свой путь: кто-то погружается в бездну, а кто-то стремится к вершинам.

Информация о спектакле

Режиссёр: Пётр Шерешевский.

Художник: Фемистокл Атмадзас.

Художник по свету: з.р.к. РФ Евгений Ганзбург.

Музыка: Ванечка (Оркестр приватного танца).

Актёры

В спектакле выступают: Владислав Демьяненко, Софья Андреева, Владимир Шабельников, Геннадий Алимпиев, Анастасия Полянская, Марина Конюшко, Григорий Татаренко, Григорий Сергеенко, Александра Маркина, Валерия Ледовских, Алексей Белозерцев, Анна Васильева, Екатерина Рудакова.