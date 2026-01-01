Спектакль Петра Шерешевского по пьесе Семена Саксеева

Театр «Суббота» представляет спектакль по пьесе Семена Саксеева, вдохновлённой балладной оперой Джона Гея. В центре сюжета — острые нравы и любовь в английском обществе, где преступники зачастую выглядят привлекательнее полицейских.

Действие в лихих 90-х

Режиссёр Пётр Шерешевский перенёс действие на фоне бурных 90-х годов. Характеры героев были изменены: английские гангстеры и нищие обрелись в образах российских бандитов, эскортниц и бездомных. В таком контексте разворачивается захватывающая история любви и предательства бандита Мэкки-Ножа.

Криминальная комедия о нашем прошлом

По сюжету пьесы, писавшейся в окружении Джонатана Свифта, мы наблюдаем, как страсти кипят в среде криминала. Среди героев будут не только те, кто рискует "уйти на дно", но и те, кто способен занять высокие посты. На фоне этой борьбы за социальное превосходство плетётся настоящая драма.

Музыка и танцы

Театр «Суббота» известен своим стремлением добавлять в спектакли авторские музыкальные номера и зажигательные танцы. Не исключение и эта постановка, которая обещает не только увлекательный сюжет, но и яркое музыкальное сопровождение.

Спектакль обязательно понравится любителям криминальных историй, наполненных динамичными музыкальными моментами. Приходите насладиться уникальным сочетанием драмы и комедии!