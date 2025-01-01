Опера в джаз клубе: уникальное сочетание стилей

Для ценителей жанра и тех, кто только открывает для себя мир оперы, мы предлагаем эксклюзивное мероприятие — вечер Opera Night в джаз клубе ЭССЕ. Это уникальная возможность пообщаться с высоким искусством в уютной и непринужденной атмосфере.

Таинственные пути оперы

Ведущие солисты Ростовского музыкального театра в сопровождении талантливого концертмейстера за роялем проведут вас по удивительным и волшебным тропам оперного мира. Их мастерство и эмоциональная подача создадут незабываемую атмосферу, полную музыки и вдохновения.

Загляните в мир высокой культуры

Спектакль обещает стать настоящим открытием! Вы сможете насладиться известными ариями и дуэтами, а также узнать интересные факты о мире оперы и её ярких персонажах. Никаких строгих правил, только музыка и атмосфера свободы, которые создадут незабываемые впечатления.

Не упустите шанс посетить наш вечер и погрузиться в таинственный мир оперы в стиле джаза. Мы с нетерпением ждем вас!