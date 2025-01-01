Opera Night во дворике Д30

Летний музыкальный вечер в Ростове

Лето уже зажигает вовсю, и так хочется выплеснуть музыку за пределы стен помещения, в теплую атмосферу уютного ростовского дворика. Мы приглашаем вас на совместный проект джаз-клуба «Эссе» и перформативного пространства «Д30» — ЛЕТО. ГОРОД. ДЖАЗ.

Величественная атмосфера оперного концерта

На этот раз вы сможете погрузиться в атмосферу настоящего оперного концерта. Теплым августовским вечером, в самом центре старого города, под открытым небом, в аутентичном дворике «Д30», с бокалом вина из специального барного меню от винилового кафе «На игле», вы насладитесь великолепным оперным исполнением от ведущих солистов Ростовского музыкального театра.

Путешествие в мир оперы

Ведущие солисты театра проведут вас за собой по таинственным путям интригующего и волшебного мира оперы. Это уникальная возможность не только услышать любимые арии, но и погрузиться в удивительное музыкальное путешествие.

Ждем вас!

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании музыки и искусства. С нетерпением ждем вас этим вечером по адресу: Донская, д.30!