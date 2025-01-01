Opera Night во дворике Д30

Лето уже зажигает вовсю, и так хочется выплеснуть музыку за пределы стен помещения, в теплую атмосферу уютного ростовского дворика. Мы приглашаем вас на совместный проект джаз-клуба «Эссе» и перформативного пространства «Д30» — ЛЕТО. ГОРОД. ДЖАЗ.
На этот раз вы сможете погрузиться в атмосферу настоящего оперного концерта. Теплым августовским вечером, в самом центре старого города, под открытым небом, в аутентичном дворике «Д30», с бокалом вина из специального барного меню от винилового кафе «На игле», вы насладитесь великолепным оперным исполнением от ведущих солистов Ростовского музыкального театра.
Ведущие солисты театра проведут вас за собой по таинственным путям интригующего и волшебного мира оперы. Это уникальная возможность не только услышать любимые арии, но и погрузиться в удивительное музыкальное путешествие.
Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании музыки и искусства. С нетерпением ждем вас этим вечером по адресу: Донская, д.30!