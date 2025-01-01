Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Opera Night во дворике Д30
Киноафиша Opera Night во дворике Д30

Opera Night во дворике Д30

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летний музыкальный вечер в Ростове

Лето уже зажигает вовсю, и так хочется выплеснуть музыку за пределы стен помещения, в теплую атмосферу уютного ростовского дворика. Мы приглашаем вас на совместный проект джаз-клуба «Эссе» и перформативного пространства «Д30» — ЛЕТО. ГОРОД. ДЖАЗ.

Величественная атмосфера оперного концерта

На этот раз вы сможете погрузиться в атмосферу настоящего оперного концерта. Теплым августовским вечером, в самом центре старого города, под открытым небом, в аутентичном дворике «Д30», с бокалом вина из специального барного меню от винилового кафе «На игле», вы насладитесь великолепным оперным исполнением от ведущих солистов Ростовского музыкального театра.

Путешествие в мир оперы

Ведущие солисты театра проведут вас за собой по таинственным путям интригующего и волшебного мира оперы. Это уникальная возможность не только услышать любимые арии, но и погрузиться в удивительное музыкальное путешествие.

Ждем вас!

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании музыки и искусства. С нетерпением ждем вас этим вечером по адресу: Донская, д.30!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 3 августа
Кластер D30 Space Ростов-на-Дону, Донская, 30
20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Что у вас случилось?
18+
Юмор
Что у вас случилось?
30 августа в 18:00 Дом офицеров
от 1000 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
2 ноября в 20:00 Кроп-арена
от 2600 ₽
Квентин Мур во дворике Д30
6+
Блюз
Квентин Мур во дворике Д30
15 августа в 20:00 Кластер D30 Space
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше