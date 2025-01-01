Опера и оперетта

Классика оперы в Петербурге

Приглашаем вас насладиться яркой и разнообразной программой, где солисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера», лауреаты международных и всероссийских конкурсов, представят лучшие произведения оперной и опереточной классики.

Программа вечера

Вас ждут арии, дуэты и сцены из шедевров мирового оперного наследия. В программе — произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Руджеро Леонкавалло и других великих композиторов.

Искромётные оперетты

Не менее захватывающими будут и номера из популярных оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса и Жака Оффенбаха. Эти произведения подарят зрителям весеннее и солнечное настроение.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу музыки, которая завораживает и вдохновляет!