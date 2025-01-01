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Опера и оперетта
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Опера и оперетта

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классика оперы в Петербурге

Приглашаем вас насладиться яркой и разнообразной программой, где солисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера», лауреаты международных и всероссийских конкурсов, представят лучшие произведения оперной и опереточной классики.

Программа вечера

Вас ждут арии, дуэты и сцены из шедевров мирового оперного наследия. В программе — произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Руджеро Леонкавалло и других великих композиторов.

Искромётные оперетты

Не менее захватывающими будут и номера из популярных оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса и Жака Оффенбаха. Эти произведения подарят зрителям весеннее и солнечное настроение.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу музыки, которая завораживает и вдохновляет!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

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