Опера Гала. Шедевры под звездным небом
Опера Гала. Шедевры под звездным небом

6+

О концерте

Вечер шедевров мировой оперы под открытым небом

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный шедеврам мировой оперы! В исполнении оркестра «Модерн» и ярких солистов: Елены Заставной (сопрано) — лауреата международных конкурсов и ведущей солистки театра «Зазеркалье» Санкт-Петербург, и Сергея Осовина (тенор) — лауреата международного конкурса и ведущего солиста Урал Опера Екатеринбург.

Программа концерта

Это не просто концерт, а настоящая музыка, которая перенесет вас через века и стили оперного искусства. В программе — подлинные шедевры, которые на протяжении столетий покоряют сердца слушателей по всему миру.

Вы услышите:

  • Фрагменты из «Севильского цирюльника» Дж. Россини
  • Страстные мелодии из «Кармен» Ж. Бизе
  • Проникновенные страницы из «Пиковой дамы» П. И. Чайковского
  • Яркие и трагичные номера из «Риголетто» и «Травиаты» Дж. Верди

Также вас ждут лёгкие и романтичные дуэты, репертуар популярных оперетт и яркие оркестровые номера! Пусть музыка великих композиторов станет идеальным саундтреком вашего летнего вечера.

Место и особенности проведения

Концерт пройдет под открытым небом в летнем театре парка Маяковского в Екатеринбурге. Это уникальная возможность насладиться великолепной музыкой под звёздным небом уральского вечера!

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!

11 июня четверг
19:30
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
от 1700 ₽

