Опера Гала. Шедевры под звездным небом

Вечер шедевров мировой оперы под открытым небом

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный шедеврам мировой оперы! В исполнении оркестра «Модерн» и ярких солистов: Елены Заставной (сопрано) — лауреата международных конкурсов и ведущей солистки театра «Зазеркалье» Санкт-Петербург, и Сергея Осовина (тенор) — лауреата международного конкурса и ведущего солиста Урал Опера Екатеринбург.

Программа концерта

Это не просто концерт, а настоящая музыка, которая перенесет вас через века и стили оперного искусства. В программе — подлинные шедевры, которые на протяжении столетий покоряют сердца слушателей по всему миру.

Вы услышите:

Фрагменты из «Севильского цирюльника» Дж. Россини

Страстные мелодии из «Кармен» Ж. Бизе

Проникновенные страницы из «Пиковой дамы» П. И. Чайковского

Яркие и трагичные номера из «Риголетто» и «Травиаты» Дж. Верди

Также вас ждут лёгкие и романтичные дуэты, репертуар популярных оперетт и яркие оркестровые номера! Пусть музыка великих композиторов станет идеальным саундтреком вашего летнего вечера.

Место и особенности проведения

Концерт пройдет под открытым небом в летнем театре парка Маяковского в Екатеринбурге. Это уникальная возможность насладиться великолепной музыкой под звёздным небом уральского вечера!

