Опера-Гала. Аида Гарифуллина
Опера-гала в Петербургской филармонии

Приглашаем вас на XXV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», который пройдет в Большом зале Петербургской филармонии. В программе ожидается незабываемое исполнение увертюр, арий и дуэтов из опер как русских, так и зарубежных композиторов.

Искусство на одной сцене

В этот вечер выступят выдающиеся музыканты:

  • Александр Соловьев — дирижёр
  • Аида Гарифуллина — сопрано
  • Иван Гынгазов — тенор
  • Семён Антаков — баритон

На сцене филармонии зрители смогут насладиться мастерством исполнителей Академического симфонического оркестра, которые представят классические и современные произведения, способные вдохновить и тронуть сердца.

О фестивале «Площадь Искусств»

Фестиваль «Площадь Искусств» — это уникальная возможность прикоснуться к миру высокооплачиваемого театрального и музыкального искусства. Он собирает лучших исполнителей и композиторов, предлагая зрителям насладиться разнообразием музыкальных жанров и стилей.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и погрузиться в атмосферу оперного искусства!

Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 4000 ₽

