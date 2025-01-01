Opera & Jazz: Дарья Давыдова

Концерт “Opera & Jazz” в Московской государственной консерватории

24 октября в 19:00 в Малый зал Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского пройдет уникальный концерт, приуроченный ко Всемирному дню оперы. Зрители смогут насладиться выступлением прославленного сопрано Дарьи Давыдовой и виртуозного пианиста-импровизатора Никиты Хабина.

Знакомство с артистами

Дарья Давыдова — это имя, которое уже звучит на мировых театральных аренах. Ее карьера началась в Большом театре России и продолжилась в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Вскоре она гастролировала на лучших сценах Европы и Америки, охватывая более 55 стран мира. Дарья давно завоевала сердце московской публики, регулярно собирая полные залы в Консерватории и других ведущих музыкальных учреждениях столицы.

Критики отмечают, что голос Дарьи — это инструмент без границ: от изысканного бельканто до ярких партий барокко. Как пишет французская газета Paris-Normandie, «Дарья Давыдова — певица великолепного века, героиня русской романтической литературы». А издание Il Giornale d’Italia добавляет: «Ее сцена — естественная среда существования».

Творческий союз с Никитой Хабиным

Никита Хабин, солист фортепианного трио BelSuono, стал надежным партнером Дарьи в творческом пути. Их многолетний союз открыл новый жанр, в котором классическая опера встречается с джазом и импровизацией. Вместе они создают уникальные музыкальные моменты, придавая новое звучание знакомым произведениям.

Программа концерта

Программа "Opera & Jazz" обещает стать настоящим унисоном контрастов. В первом отделении зрителей ждет погружение в завораживающий мир оперы, а во втором — яркий джазовый калейдоскоп с культовыми стандартами, импровизациями и авторскими переложениями.

Звезды джазовой сцены

К ансамблю присоединятся известный барабанщик и перкуссионист Александр Попов, а также выдающийся контрабасист Денис Шушков. Их участие придаст вечеру дерзкий ритм и особый драйв, унося зрителя в мир свободного музыкального самовыражения.

Не упустите шанс!

24 октября в Малой зале Консерватории вы станете свидетелем уникального синтеза высокой оперной традиции и свободы джаза. Этот вечер обещает быть не просто концертом, а важным событием в культурной жизни Москвы, которое оставит яркий след в сердцах зрителей.