Спектакль OpensoundQuartet. Музыка современных композиторов для квартета

Фестиваль «Композиторы XXI века» приглашает вас на шестой концерт, в котором выступит солистский состав «OpensoundOrchestra». Вокруг уникальной программы соберутся выдающиеся музыканты, включая:
В программе концерта представлены произведения современных композиторов:
Фестиваль посвящен музыке современников — произведениям, признаваемым значимыми событиями нашего века. Мастера, исполняющие эти музыкальные композиции, не только прекрасно владеют инструментами, но и являются непосредственными адресатами этих музыкальных посланий.
В течение фестиваля зрителей ждет 14 концертов, охватывающих разнообразные стили и жанры, а также встречи с яркими звездами российской и мировой сцены — дирижерами, композиторами и художниками. Варвара Мягкова, автор идеи и организатор фестиваля, отмечает важность сохранения аутентичной атмосферы: «Мы хотим дать пространство характерам музыкантов, их предпочтениям и взглядам на жизнь. Пусть музыка звучит во всем своем многообразии».
«OpensoundQuartet» — специальный проект «OpensoundOrchestra», который развивается параллельно с основным составом с 2018 года. Коллектив был основан скрипачом и дирижёром Станиславом Малышевым и виолончелисткой Ольгой Калиновой, специализируясь на исполнении современной академической музыки.