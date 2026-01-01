Оповещения от Киноафиши
OpensoundQuartet. Музыка современных композиторов для квартета
Киноафиша OpensoundQuartet. Музыка современных композиторов для квартета

Спектакль OpensoundQuartet. Музыка современных композиторов для квартета

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Концерт фестиваля «Композиторы XXI века»

Фестиваль «Композиторы XXI века» приглашает вас на шестой концерт, в котором выступит солистский состав «OpensoundOrchestra». Вокруг уникальной программы соберутся выдающиеся музыканты, включая:

  • Станислав Малышев — первая скрипка
  • Инна Зильберман — вторая скрипка
  • Ксения Жулёва — альт
  • Ольга Калинова — виолончель

В программе концерта представлены произведения современных композиторов:

  • Эльмир Низамов (род. 1986) — сюита «Люди»
  • Владимир Кобекин (род. 1947) — «Три русские песни»
  • Настасья Хрущева (род. 1987) — «Пять песен на Рождество»
  • Юрий Каспаров (род. 1955) — «Пурпурные облака»
  • Павел Карманов (1970-2024) — «String quaREtet»
  • Анастасия Дружинина (род. 1990) — «Эхо пяти желаний» для квартета и электроники

Фестиваль посвящен музыке современников — произведениям, признаваемым значимыми событиями нашего века. Мастера, исполняющие эти музыкальные композиции, не только прекрасно владеют инструментами, но и являются непосредственными адресатами этих музыкальных посланий.

В течение фестиваля зрителей ждет 14 концертов, охватывающих разнообразные стили и жанры, а также встречи с яркими звездами российской и мировой сцены — дирижерами, композиторами и художниками. Варвара Мягкова, автор идеи и организатор фестиваля, отмечает важность сохранения аутентичной атмосферы: «Мы хотим дать пространство характерам музыкантов, их предпочтениям и взглядам на жизнь. Пусть музыка звучит во всем своем многообразии».

«OpensoundQuartet» — специальный проект «OpensoundOrchestra», который развивается параллельно с основным составом с 2018 года. Коллектив был основан скрипачом и дирижёром Станиславом Малышевым и виолончелисткой Ольгой Калиновой, специализируясь на исполнении современной академической музыки.

