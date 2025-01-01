Open mic: опытные комики

Вечер стендапа: опытные комики, смех и вино
Только опытные комики из популярных ТВ и YouTube проектов:
- Открытый микрофон на ТНТ
- Comedy Battle
- OUTSIDE STAND UP
- Stand Up на ТНТ
- Женский стендап на ТНТ
Что вас ждет
- Искрометный юмор и убойный материал
- Вино и душевная атмосфера
- Постоянно меняющийся состав комиков, каждую неделю — новые лица и шутки
Организационные детали
- Сбор гостей за час до начала (в 19:00).
- Рассадка производится по мере прихода гостей.
- Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ.
Приходите за порцией смеха и отличного настроения!