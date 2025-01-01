Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Open mic: опытные комики
Билеты от 550₽
Киноафиша Open mic: опытные комики

Open mic: опытные комики

18+
Возраст 18+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Вечер стендапа: опытные комики, смех и вино

Только опытные комики из популярных ТВ и YouTube проектов:

  • Открытый микрофон на ТНТ
  • Comedy Battle
  • OUTSIDE STAND UP
  • Stand Up на ТНТ
  • Женский стендап на ТНТ

Что вас ждет

  • Искрометный юмор и убойный материал
  • Вино и душевная атмосфера
  • Постоянно меняющийся состав комиков, каждую неделю — новые лица и шутки

Организационные детали

  • Сбор гостей за час до начала (в 19:00).
  • Рассадка производится по мере прихода гостей.
  • Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ.

Приходите за порцией смеха и отличного настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Penta Москва, Н.Арбат, 15, Penta Hotel
20:00 от 550 ₽
26 июля
Penta Москва, Н.Арбат, 15, Penta Hotel
20:00 от 650 ₽
28 июля
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
20:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
13 августа в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
6 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
10 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше