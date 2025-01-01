Меню
Open Look 2025. Кинотанец: показ международного кинофестиваля «Ноль Плюс»
Open Look 2025. Кинотанец: показ международного кинофестиваля «Ноль Плюс»

Open Look 2025. Кинотанец: показ международного кинофестиваля «Ноль Плюс»

Новая сцена Александринского театра 16+
Фестиваль современного танца OPEN LOOK: Кинотанец

В рамках XXVII Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK пройдет показ фильмов направления кинотанец из программы Международного кинофестиваля «Ноль Плюс». Это уникальная возможность погрузиться в мир, где хореография становится языком, раскрывающим невидимые связи между человеком и окружающей реальностью.

Поэтика движения

Каждый фильм в программе исследует, как движение преобразует повседневность в поэзию. Здесь нет зрителей — только участники, ведь каждый жест обращен как к внешнему миру, так и к внутреннему «я». Куратор программы, Елена Данн, арт-директор фестиваля «Ноль Плюс», представляет кинетическую философию, где каждое движение — это рассказ, который не требует слов.

Программа показов

В программе представлены следующие фильмы:

  • «Лондонские виньетки», режиссер Ана Баер, Хайке Зальцер, 2025, Великобритания
  • «Танец на автобусной остановке», режиссер Марианна Кукулекиду, 2024, Греция
  • «Не Законченный», режиссер Чарльз Э, 2024, Индонезия
  • «Пепел», режиссер Оскар Луко, 2023, Испания
  • «Мать», режиссер Лестер Джонс, 2019, Австрия
  • «Камень», режиссер Джорди Эскофет, 2022, Испания
  • «Преследование, 100 лет Пьяццолле», режиссер Марсело Лупис, 2021, Аргентина
  • «Кафе», режиссер Паскаль Коллети, 2021, Италия
  • «Танцующие», режиссер Николас Клаусс
  • «Жизнь в танце», режиссер Фанфри Франсуаза Гарсия, Рейчел Генон, 2022, Франция
  • «Свободные животные», режиссер Руч Карло, 2017, Бразилия

Кто представит программу?

Программу представит Дина Верютина, режиссер кино/кинотанца, исследователь кинотанца и автор образовательных программ. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где каждый фильм — это не просто зрелище, а глубокое исследование взаимодействия тела и пространства.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а

16:00 от 400 ₽
16:00 от 400 ₽

Фотографии

