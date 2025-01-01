В рамках XXVII Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK пройдет показ фильмов направления кинотанец из программы Международного кинофестиваля «Ноль Плюс». Это уникальная возможность погрузиться в мир, где хореография становится языком, раскрывающим невидимые связи между человеком и окружающей реальностью.
Каждый фильм в программе исследует, как движение преобразует повседневность в поэзию. Здесь нет зрителей — только участники, ведь каждый жест обращен как к внешнему миру, так и к внутреннему «я». Куратор программы, Елена Данн, арт-директор фестиваля «Ноль Плюс», представляет кинетическую философию, где каждое движение — это рассказ, который не требует слов.
В программе представлены следующие фильмы:
Программу представит Дина Верютина, режиссер кино/кинотанца, исследователь кинотанца и автор образовательных программ. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где каждый фильм — это не просто зрелище, а глубокое исследование взаимодействия тела и пространства.