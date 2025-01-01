Фестиваль современного танца OPEN LOOK: Кинотанец

В рамках XXVII Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK пройдет показ фильмов направления кинотанец из программы Международного кинофестиваля «Ноль Плюс». Это уникальная возможность погрузиться в мир, где хореография становится языком, раскрывающим невидимые связи между человеком и окружающей реальностью.

Поэтика движения

Каждый фильм в программе исследует, как движение преобразует повседневность в поэзию. Здесь нет зрителей — только участники, ведь каждый жест обращен как к внешнему миру, так и к внутреннему «я». Куратор программы, Елена Данн, арт-директор фестиваля «Ноль Плюс», представляет кинетическую философию, где каждое движение — это рассказ, который не требует слов.

Программа показов

В программе представлены следующие фильмы:

«Лондонские виньетки» , режиссер Ана Баер, Хайке Зальцер, 2025, Великобритания

, режиссер Ана Баер, Хайке Зальцер, 2025, Великобритания «Танец на автобусной остановке» , режиссер Марианна Кукулекиду, 2024, Греция

, режиссер Марианна Кукулекиду, 2024, Греция «Не Законченный» , режиссер Чарльз Э, 2024, Индонезия

, режиссер Чарльз Э, 2024, Индонезия «Пепел» , режиссер Оскар Луко, 2023, Испания

, режиссер Оскар Луко, 2023, Испания «Мать» , режиссер Лестер Джонс, 2019, Австрия

, режиссер Лестер Джонс, 2019, Австрия «Камень» , режиссер Джорди Эскофет, 2022, Испания

, режиссер Джорди Эскофет, 2022, Испания «Преследование, 100 лет Пьяццолле» , режиссер Марсело Лупис, 2021, Аргентина

, режиссер Марсело Лупис, 2021, Аргентина «Кафе» , режиссер Паскаль Коллети, 2021, Италия

, режиссер Паскаль Коллети, 2021, Италия «Танцующие» , режиссер Николас Клаусс

, режиссер Николас Клаусс «Жизнь в танце» , режиссер Фанфри Франсуаза Гарсия, Рейчел Генон, 2022, Франция

, режиссер Фанфри Франсуаза Гарсия, Рейчел Генон, 2022, Франция «Свободные животные», режиссер Руч Карло, 2017, Бразилия

Кто представит программу?

Программу представит Дина Верютина, режиссер кино/кинотанца, исследователь кинотанца и автор образовательных программ. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где каждый фильм — это не просто зрелище, а глубокое исследование взаимодействия тела и пространства.