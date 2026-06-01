Open Jazz Quartet
12+
О концерте

Нестандартные стандарты: джазовый вечер с Евгением Соколовским

Частый гость на нашей сцене, талантливейший ростовский музыкант, тенор-саксофонист Евгений Соколовский, вновь порадует зрителей своим мастерством. В программе «Нестандартные стандарты» вы сможете насладиться знакомыми и любимыми композициями в неожиданном джазовом исполнении.

О музыканте

Евгений Соколовский — выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных. Его талант был замечен за пределами России: он стажировался в Нью-Йорке в знаменитом Институте джаза Телониуса Монка. Как лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов, он неоднократно выступал в рамках крупных фестивалей.

Музыкант работал с ведущими биг-бэндами страны, вспомним лишь Игоря Бутмана, Олега Лундстрема и Георгия Гараняна. В его репертуаре также выступления с международными звездами, такими как Ренди Брейкер, Клайк Терри и Джимми Хит.

Состав квартета

  • Евгений Соколовский — саксофон
  • Элина Келешян — рояль
  • Юрий Подкользин — контрабас
  • Специальный гость: Вячеслав Великий (Москва) — барабаны

Не упустите возможность окунуться в мир джаза и насладиться уникальным звучанием квартета Евгения Соколовского!

Июнь
4 июня четверг
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

