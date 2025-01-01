Open Jazz Quartet with Friends

Музыка, которая вдохновляет: Latin Jazz от Евгения Соколовского

Ансамбль Евгения Соколовского приглашает вас на незабываемый вечер, посвящённый творчеству выдающегося кубинского саксофониста и композитора Пакито Д’Ривера. Это уникальное событие состоится в ближайшее время и обещает стать настоящим праздником для любителей Latin jazz.

Пакито Д’Ривера: Живая легенда

Пакито Д’Ривера — лауреат семи премий «Грэмми» и обладатель множества других наград, включая почётную степень доктора музыки Музыкального колледжа Беркли и Национальную медаль искусств США. С переездом в Соединённые Штаты в начале 1980-х он значительно обогатил мир Latin jazz. Сейчас Д’Ривера продолжает активно выступать и сотрудничать с оркестрами по всему миру.

Евгений Соколовский: Музыкант с мировой репутацией

Евгений Соколовский, родившийся в Ростове-на-Дону, завершил обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных. Он также стажировался в Институте джаза Телониуса Монка в Нью-Йорке. Лауреат множества джазовых конкурсов, Соколовский работал с известными биг-бэндами и выступал с мировыми звёздами, такими как Ренди Брейкер и Клайк Терри.

Состав ансамбля

Евгений Соколовский — тенор-саксофон

— тенор-саксофон Элина Келешян — рояль

— рояль Екатерина Иртюга — контрабас

— контрабас Алексей Мудраков — барабаны

— барабаны Армен Султанян — перкуссия

Не упустите шанс насладиться глубиной и выразительностью музыки Пакито Д’Ривера в исполнении талантливого ансамбля Евгения Соколовского. Ждём вас на этом уникальном музыкальном событии!