Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Open Jazz Quartet with Friends
Киноафиша Open Jazz Quartet with Friends

Open Jazz Quartet with Friends

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка, которая вдохновляет: Latin Jazz от Евгения Соколовского

Ансамбль Евгения Соколовского приглашает вас на незабываемый вечер, посвящённый творчеству выдающегося кубинского саксофониста и композитора Пакито Д’Ривера. Это уникальное событие состоится в ближайшее время и обещает стать настоящим праздником для любителей Latin jazz.

Пакито Д’Ривера: Живая легенда

Пакито Д’Ривера — лауреат семи премий «Грэмми» и обладатель множества других наград, включая почётную степень доктора музыки Музыкального колледжа Беркли и Национальную медаль искусств США. С переездом в Соединённые Штаты в начале 1980-х он значительно обогатил мир Latin jazz. Сейчас Д’Ривера продолжает активно выступать и сотрудничать с оркестрами по всему миру.

Евгений Соколовский: Музыкант с мировой репутацией

Евгений Соколовский, родившийся в Ростове-на-Дону, завершил обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных. Он также стажировался в Институте джаза Телониуса Монка в Нью-Йорке. Лауреат множества джазовых конкурсов, Соколовский работал с известными биг-бэндами и выступал с мировыми звёздами, такими как Ренди Брейкер и Клайк Терри.

Состав ансамбля

  • Евгений Соколовский — тенор-саксофон
  • Элина Келешян — рояль
  • Екатерина Иртюга — контрабас
  • Алексей Мудраков — барабаны
  • Армен Султанян — перкуссия

Не упустите шанс насладиться глубиной и выразительностью музыки Пакито Д’Ривера в исполнении талантливого ансамбля Евгения Соколовского. Ждём вас на этом уникальном музыкальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 13 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
22:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Криминальный бит. 5 лет в деле
18+
Хип-хоп
Криминальный бит. 5 лет в деле
15 ноября в 20:00 Мёд
от 2000 ₽
Markul
16+
Хип-хоп
Markul
28 ноября в 20:00 Кроп-арена
от 2000 ₽
Mayot
16+
Хип-хоп
Mayot
25 октября в 20:00 КСК «Экспресс»
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше