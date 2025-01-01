Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Open Jazz Quartet. Kenny Garrett Tribute
Киноафиша Open Jazz Quartet. Kenny Garrett Tribute

Open Jazz Quartet. Kenny Garrett Tribute

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовые вечера с Евгением Соколовским и Кенни Гарреттом в клубе Эссе

В этот раз ансамбль Евгения Соколовского исполнит музыку выдающегося американского саксофониста, флейтиста и бэнд-лидера, живой легенды джазовой музыки — Кенни Гарретта. Этот талантливый музыкант начал свою карьеру в 1978 году, играя в оркестре Дюка Элингтона, что стало значимой вехой в его жизни.

Кенни Гарретт также известен своим пятилетним сотрудничеством с самим Майлзом Дэвисом. После этого он продолжил свою сольную карьеру, записывая альбомы и выступая с многими великими джазовыми музыкантами, такими как Джо Хендерсон, Маркус Миллер, Хэрби Хэнкок и Чик Кориа. В 2010 году он получил премию Грэмми в составе звездной группы "Five Peace Band" за одноименный альбом, в который также вошли Чик Кориа, Кристиан МакБрайд, Джон Маклафлин и Брайан Блэйд.

Евгений Соколовский: от Ростова до Нью-Йорка

Евгений Соколовский, родившийся в Ростове-на-Дону, окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных и стажировался в Нью-Йорке в Институте джаза Телониуса Монка. Он является лауреатом всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей. В своей карьере музыкант работал в биг-бэндах Игоря Бутмана, Олега Лундстрема, Георгия Гараняна и Кима Назаретова, а также выступал с такими мировыми звездами, как Ренди Брейкер, Клайк Терри, Джимми Хит и Кенни Барон.

Состав ансамбля

В выступлении примут участие:

  • Евгений Соколовский — саксофон
  • Элина Келешян — рояль
  • Екатерина Иртюга — контрабас
  • Григорий Дерацуев — барабаны

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джазовых шедевров в компании выдающихся музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 30 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
19:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Сергей Завьялов
12+
Шансон
Сергей Завьялов
6 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1900 ₽
Pyrokinesis
16+
Хип-хоп
Pyrokinesis
18 октября в 19:00 Кроп-арена
от 2200 ₽
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
12 сентября в 19:00 Ростовская филармония
от 1550 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше