Open Jazz Quartet. Kenny Garrett Tribute

Джазовые вечера с Евгением Соколовским и Кенни Гарреттом в клубе Эссе

В этот раз ансамбль Евгения Соколовского исполнит музыку выдающегося американского саксофониста, флейтиста и бэнд-лидера, живой легенды джазовой музыки — Кенни Гарретта. Этот талантливый музыкант начал свою карьеру в 1978 году, играя в оркестре Дюка Элингтона, что стало значимой вехой в его жизни.

Кенни Гарретт также известен своим пятилетним сотрудничеством с самим Майлзом Дэвисом. После этого он продолжил свою сольную карьеру, записывая альбомы и выступая с многими великими джазовыми музыкантами, такими как Джо Хендерсон, Маркус Миллер, Хэрби Хэнкок и Чик Кориа. В 2010 году он получил премию Грэмми в составе звездной группы "Five Peace Band" за одноименный альбом, в который также вошли Чик Кориа, Кристиан МакБрайд, Джон Маклафлин и Брайан Блэйд.

Евгений Соколовский: от Ростова до Нью-Йорка

Евгений Соколовский, родившийся в Ростове-на-Дону, окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных и стажировался в Нью-Йорке в Институте джаза Телониуса Монка. Он является лауреатом всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей. В своей карьере музыкант работал в биг-бэндах Игоря Бутмана, Олега Лундстрема, Георгия Гараняна и Кима Назаретова, а также выступал с такими мировыми звездами, как Ренди Брейкер, Клайк Терри, Джимми Хит и Кенни Барон.

Состав ансамбля

В выступлении примут участие:

Евгений Соколовский — саксофон

Элина Келешян — рояль

Екатерина Иртюга — контрабас

Григорий Дерацуев — барабаны

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джазовых шедевров в компании выдающихся музыкантов!