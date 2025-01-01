Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Open Jazz Quartet & Friends. Tribute To Antonio Carlos Jobim
Киноафиша Open Jazz Quartet & Friends. Tribute To Antonio Carlos Jobim

Open Jazz Quartet & Friends. Tribute To Antonio Carlos Jobim

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Эссе Open Jazz Quartet & Friends: Tribute To Antonio Carlos Jobim

На сцене Эссе Open Jazz Quartet & Friends представляют новую программу Tribute To Antonio Carlos Jobim. Это событие не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Кто такой Антониу Карлос Жобим?

Антониу Карлос Жобим, более известный как Том Жобим (25 января 1927, Рио-де-Жанейро — 8 декабря 1994, Нью-Йорк), занимает особое место в истории музыки. Он был выдающимся бразильским композитором, певцом и поэтом, одним из основателей жанра босса-нова.

Жобим привнес в мир музыку, которая объединила самбу и джаз, создав стиль, завоевавший популярность на международной арене. Среди его всемирно известных произведений — «Девушка из Ипанемы» и «Дезафинадо». В 2012 году он был удостоен премии «Грэмми» за музыкальные достижения всей жизни.

Состав группы

В этот вечер на сцене выступят:

  • Тамара Мартиросян - вокал
  • Мария Негодаева - вокал
  • Элина Келешян - рояль/вокал
  • Евгений Соколовский - саксофон
  • Виталий Посудкин - акустическая гитара
  • Юрий Подкользин - контрабас
  • Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите возможность насладиться уникальной музыкой и атмосферой вечера, посвященного одному из величайших представителей бразильской музыки!

Купить билет на концерт Open Jazz Quartet & Friends. Tribute To Antonio Carlos Jobim

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
24 октября пятница
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1000 ₽

В ближайшие дни

АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
2 ноября в 20:00 Кроп-арена
от 2600 ₽
Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
16+
Эстрада
Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
12 декабря в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 1800 ₽
Павел Дедищев
18+
Юмор
Павел Дедищев
23 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше