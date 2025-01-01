Эссе Open Jazz Quartet & Friends: Tribute To Antonio Carlos Jobim

На сцене Эссе Open Jazz Quartet & Friends представляют новую программу Tribute To Antonio Carlos Jobim. Это событие не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Кто такой Антониу Карлос Жобим?

Антониу Карлос Жобим, более известный как Том Жобим (25 января 1927, Рио-де-Жанейро — 8 декабря 1994, Нью-Йорк), занимает особое место в истории музыки. Он был выдающимся бразильским композитором, певцом и поэтом, одним из основателей жанра босса-нова.

Жобим привнес в мир музыку, которая объединила самбу и джаз, создав стиль, завоевавший популярность на международной арене. Среди его всемирно известных произведений — «Девушка из Ипанемы» и «Дезафинадо». В 2012 году он был удостоен премии «Грэмми» за музыкальные достижения всей жизни.

Состав группы

В этот вечер на сцене выступят:

Тамара Мартиросян - вокал

Мария Негодаева - вокал

Элина Келешян - рояль/вокал

Евгений Соколовский - саксофон

Виталий Посудкин - акустическая гитара

Юрий Подкользин - контрабас

Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите возможность насладиться уникальной музыкой и атмосферой вечера, посвященного одному из величайших представителей бразильской музыки!