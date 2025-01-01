Спектакль Опасный холостяк

Меню
Опасный холостяк
16+
О концерте/спектакле

Опасный холостяк: комедия о любви и риске

«Опасный холостяк» — это увлекательная комедия, в которой любовь переплетается с музыкой и множеством неожиданных событий. Главные герои — музыкант и певица, которые вместе уже 30 лет. Их совместная работа превратилась в нечто большее, чем просто профессиональные отношения, однако это «идеальное свидание», задуманное аккомпаниатором, обернётся не так, как они планировали.

Сюжет и герои

В спектакле сталкиваются воспоминания, фантазии, интриги и разочарования, создавая атмосферу абсолютной искренности. Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич исполняют роли, полные юмора и человеческих слабостей, что придаёт спектаклю особую актуальность. Их персонажи, уже не молоды, понимают, что любовь — это рискованное и порой опасное дело.

Режиссура и исполнение

Режиссирует спектакль Сергей Ефремов, который известен своим умением создавать запоминающиеся театральные работы. В «Опасном холостяке» он вновь показывает, как можно тонко и смешно передать эмоциональное напряжение и внутренний мир героев.

Приходите посмотреть на эту искрометную комедию, в которой любовь предстаёт в новом и неожиданном свете. Ожидайте хорошей музыки и поворотов сюжета, которые не оставят вас равнодушными!

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Галина Данилова
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич

Расписание

29 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
16:00 от 2200 ₽

В ближайшие дни

