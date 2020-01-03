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Спектакль Опасные связи

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 20000₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам романа Шодерло де Лакло 

Эпоха галантного XVIII века, полная утончённой красоты и парадоксальной порочности, оживает на сцене в постановке Егора Перегудова. Это время, когда лёгкость и веселье оборачиваются глубокой моральной ловушкой, заставляющей героев забыть о нравственных ценностях и искать счастье там, где его быть не может.

О чем спектакль?

В основе — классическое произведение Шодерло де Лакло, воплощающее мир, где истовая набожность соседствует с цинизмом, а стремление к удовольствиям превращается в богоборческую игру. Герои сталкиваются с важнейшими вопросами: что такое настоящее счастье? Есть ли границы в распоряжении судьбами других людей?

Егор Перегудов отмечает:

«Мы избегаем морализаторства. Для нас важнее вопросы, которые Лакло ставит перед зрителем. Найти ответы — задача каждого, кто посмотрит спектакль».

Особенности постановки:

  • Уникальная визуальная эстетика XVIII века: пудреные парики, роскошные костюмы, изящная хореография.
  • Глубокие философские вопросы о счастье, нравственности и ответственности за чужие судьбы.
  • Яркие драматические образы, которые заставляют задуматься о природе человеческих поступков.

Спектакль приглашает зрителей в мир чувственных соблазнов и моральных дилемм, чтобы вместе искать ответы на вопросы, которые волнуют человечество на протяжении веков.

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Дарья Коныжева
Владислав Ташбулатов
Томас Моцкус
Серафима Огарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 20000 ₽

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