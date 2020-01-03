Спектакль Опасные связи

Постановка по мотивам романа Шодерло де Лакло

Эпоха галантного XVIII века, полная утончённой красоты и парадоксальной порочности, оживает на сцене в постановке Егора Перегудова. Это время, когда лёгкость и веселье оборачиваются глубокой моральной ловушкой, заставляющей героев забыть о нравственных ценностях и искать счастье там, где его быть не может.

О чем спектакль?

В основе — классическое произведение Шодерло де Лакло, воплощающее мир, где истовая набожность соседствует с цинизмом, а стремление к удовольствиям превращается в богоборческую игру. Герои сталкиваются с важнейшими вопросами: что такое настоящее счастье? Есть ли границы в распоряжении судьбами других людей?

Егор Перегудов отмечает:

«Мы избегаем морализаторства. Для нас важнее вопросы, которые Лакло ставит перед зрителем. Найти ответы — задача каждого, кто посмотрит спектакль».

Особенности постановки:

Уникальная визуальная эстетика XVIII века: пудреные парики, роскошные костюмы, изящная хореография.

XVIII века: пудреные парики, роскошные костюмы, изящная хореография. Глубокие философские вопросы о счастье, нравственности и ответственности за чужие судьбы.

о счастье, нравственности и ответственности за чужие судьбы. Яркие драматические образы, которые заставляют задуматься о природе человеческих поступков.

Спектакль приглашает зрителей в мир чувственных соблазнов и моральных дилемм, чтобы вместе искать ответы на вопросы, которые волнуют человечество на протяжении веков.