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Спектакль Опасные связи

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Зажигательный мюзикл

Сюжет мюзикла разворачивается в атмосфере опасной игры, скрытой под блеском «высшего света» Парижа середины 18 века. Этот сверкающий мир, полный интриг и тайн, оказывается смертельно опасным не только для репутации, но и для жизни его обитателей. Виконты, маркизы, мадам и месье — самозабвенно и властно играющие судьбами других людей — на самом деле являются лишь пешками в более масштабной игре между Мужчиной и Женщиной.

Язык и музыка эпохи и современности
Слова героев звучат в том числе на стилизованном «великосветском» поэтическом языке, характерном для того времени, но мгновенно переходят на современный прозаический стиль. В музыке мюзикла переплетаются барочные и оперные мотивы, которые сочетаются с отчетливыми элементами рока и современной танцевальной музыки. Это динамичное смешение различных стилевых элементов помогает зрителю глубже почувствовать страсть и напряжение любовных игр, которые развертываются на сцене.

Страсть любовных игр
Такое разнообразие стилей в музыке и диалогах дает полное погружение в атмосферу таинственного и опасного мира, где каждый шаг может стать роковым, а игра чувств — смертельно опасной.

Режиссер
Глеб Матвейчук
В ролях
Галина Безрук
Андрей Школдыченко
Антон Деров
Агата Вавилова
Александр Суханов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽
17 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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