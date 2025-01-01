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Опасные связи
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Спектакль Опасные связи

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по мотивам классического романа Шодерло де Лакло

Интриги, страсть и опасные манипуляции становятся основой для незабываемого спектакля «Опасные связи», который представит труппа театра «Мюзик-холл». Перед зрителями развернется история аристократического общества XVIII века, где личные амбиции и скрытые страсти сплетаются в запутанный клубок роковых отношений.

Главные герои

На сцене встретятся яркие и многогранные персонажи: коварная и расчетливая маркиза де Мертей, искусный обольститель виконт де Вальмон, невинная Сесиль Воланж и добродетельная мадам де Турвель. Все они — участники сложной игры, где чувства и амбиции сталкиваются, а искренность и предательство становятся неотделимы друг от друга.

Тайны и страсти

В спектакле, наполненном драматизмом и музыкой, зрители увидят, как переплетаются жизнь и любовь, обман и соблазн. Здесь каждое слово, каждый жест обнажают человеческие слабости и скрытые желания. Как далеко могут зайти герои в погоне за своими целями? На что они готовы ради мести или любви?

Музыкальная атмосфера

Эксклюзивные музыкальные номера и изысканные костюмы эпохи Людовика XVI погружают зрителя в атмосферу светских балов, где за внешней элегантностью скрываются самые темные намерения. Роскошные декорации и эмоциональная игра актеров создают неповторимый театральный опыт, который никого не оставит равнодушным.

Для кого?

Этот спектакль — для тех, кто ценит глубокие человеческие истории, наполненные интригами, страстью и внутренними конфликтами. Не пропустите возможность стать свидетелем блестящего произведения о вечной борьбе разума и сердца.

Режиссер
Василий Заржецкий
В ролях
Константин Китанин
Анна Снегова
Мария Елизарова
Ольга Красных
Николай Погорелов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи

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