Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасные связи
Киноафиша Опасные связи

Спектакль Опасные связи

Постановка
Ростовский молодежный театр 18+
Режиссер Леонид Алимов
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по мотивам великосветского романа 

«Только тщеславие, интриги и любовные страсти могут привести к таким захватывающим событиям, как в новом спектакле по мотивам знаменитого романа XVIII века. Это произведение, признанное фривольным в XIX веке и неоднократно экранизированное в XX, продолжает вдохновлять театральных деятелей и в нашем времени.

Сюжетный экскурс

Драма развертывается вокруг коварной маркизы де Мертей, которая замышляет план мести. Она предлагает своему соблазнительному компаньону, виконту де Вальмону, соблазнить невинную девушку Сесиль, чтобы отомстить её будущему жениху, когда-то обидевшему маркизу.

Неожиданные повороты

Вальмон приезжает в особняк своей тётушки, где и разворачиваются главное события. Однако, вопреки ожиданиям, он влюбляется в замужнюю даму — госпожу де Турвель. Этот поворот событий придаёт спектаклю особую напряженность и драматизм.

Сила финала

Финал этой запутанной истории, созданной более 200 лет назад, продолжает трогать зрителей и разбивать сердца. Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене — он обещает быть не только интересным, но и актуальным в нашем современном мире.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше