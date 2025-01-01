Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасные связи (Минск)
Киноафиша Опасные связи (Минск)

Спектакль Опасные связи (Минск)

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мюзикл Глеба Матвейчука "Опасные связи" в Рязани

Мюзикл Глеба Матвейчука "Опасные связи" — оригинальный проект, вдохновленный классическим французским романом Пьера Шодерло де Лакло. Это произведение, признанное одним из самых значимых в своей эпохе, сохраняет актуальность и в современности.

Современная версия мюзикла была представлена в 2021 году и с тех пор завоевала сердца зрителей в Москве. Показ состоялся не только в столице, но и в различных городах России, а также за рубежом — в таких странах, как Дания, Швеция, Израиль и в странах Прибалтики. Особое значение имеет то, что этот проект впервые ставится в Минске, открывая новые горизонты для его поклонников.

Сюжет и персонажи

Сюжет мюзикла вращается вокруг вечного конфликта между женским и мужским началами. В центре истории — ловелас и соблазнитель Виконт де Вальмон и властная Маркиза де Мертей. Оба персонажа являются мастерами манипуляций и интриг, которые погружают зрителей в блестящий светский мир, полный опасностей.

Опасные связи

В этой искусно сплетенной паутине соблазна и предательства каждый, кто теряет бдительность, может стать жертвой роковых обстоятельств. "Опасные связи" — это не просто мюзикл, а глубокое исследование человеческой природы и интриг, которые происходят в светском обществе.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, наполненный эмоциями и непредсказуемыми поворотами сюжета!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 5 декабря
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Час тишины
16+
Драма
Час тишины
12 октября в 18:00 Рязанский театр драмы
от 450 ₽
Слишком женатый таксист
18+
Комедия
Слишком женатый таксист
14 февраля в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 1700 ₽
Пегий пес, бегущий краем моря
12+
Драма
Пегий пес, бегущий краем моря
17 ноября в 19:00 Рязанский театр драмы
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше