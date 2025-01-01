Спектакль Он@она и рок-н-ролл

Минисериал в жанре лирической комедии

Приглашаем вас на удивительное театральное представление «Два мира. Две правды», основанное на пьесе Михаила Хейфеца. Этот минисериал в жанре лирической комедии обещает яркие эмоции и глубокие размышления о жизни.

Сюжет

История начинается с нелепой случайности, которая переворачивает всё с ног на голову. Главный герой — фанатичный мечтатель, уверенный, что рок-н-ролл спасёт его от обыденности. Однако природа не наградила его ни слухом, ни чувством ритма.

Его противоположность — она, прагматик до мозга костей. Уставшая от одиночества, но влюблённая в танцора, который видит в ней лишь тень на паркете. Когда их пути пересекаются, начинается яростный поединок:

безумная вера против железной логики

упрямство против упрямства

два совершенно разных взгляда на то, что значит «жить в ритме»

Что вас ждёт

Спектакль «Два мира. Две правды» — это:

взрывной коктейль из юмора и нежности

жёсткий, но честный эксперимент над зрителем

история о том, как иногда самые несовместимые люди обнаруживают, что их «несовпадения» — и есть главная мелодия

Финал спектакля непредсказуем, но одно можно сказать точно: после его завершения вы ещё долго будете прислушиваться к ритму собственной жизни.

Режиссура и актерский состав

Режиссёр: Лучано

В ролях: Геннадий Морозов, Ольга Воропинова

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в мир эмоций и переживаний!