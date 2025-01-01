Спектакль Он@она и рок-н-ролл

Приглашаем вас на удивительное театральное представление «Два мира. Две правды», основанное на пьесе Михаила Хейфеца. Этот минисериал в жанре лирической комедии обещает яркие эмоции и глубокие размышления о жизни.
История начинается с нелепой случайности, которая переворачивает всё с ног на голову. Главный герой — фанатичный мечтатель, уверенный, что рок-н-ролл спасёт его от обыденности. Однако природа не наградила его ни слухом, ни чувством ритма.
Его противоположность — она, прагматик до мозга костей. Уставшая от одиночества, но влюблённая в танцора, который видит в ней лишь тень на паркете. Когда их пути пересекаются, начинается яростный поединок:
Спектакль «Два мира. Две правды» — это:
Финал спектакля непредсказуем, но одно можно сказать точно: после его завершения вы ещё долго будете прислушиваться к ритму собственной жизни.
Режиссёр: Лучано
В ролях: Геннадий Морозов, Ольга Воропинова
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в мир эмоций и переживаний!