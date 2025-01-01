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Он@она и рок-н-ролл
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Спектакль Он@она и рок-н-ролл

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Минисериал в жанре лирической комедии

Приглашаем вас на удивительное театральное представление «Два мира. Две правды», основанное на пьесе Михаила Хейфеца. Этот минисериал в жанре лирической комедии обещает яркие эмоции и глубокие размышления о жизни.

Сюжет

История начинается с нелепой случайности, которая переворачивает всё с ног на голову. Главный герой — фанатичный мечтатель, уверенный, что рок-н-ролл спасёт его от обыденности. Однако природа не наградила его ни слухом, ни чувством ритма.

Его противоположность — она, прагматик до мозга костей. Уставшая от одиночества, но влюблённая в танцора, который видит в ней лишь тень на паркете. Когда их пути пересекаются, начинается яростный поединок:

  • безумная вера против железной логики
  • упрямство против упрямства
  • два совершенно разных взгляда на то, что значит «жить в ритме»

Что вас ждёт

Спектакль «Два мира. Две правды» — это:

  • взрывной коктейль из юмора и нежности
  • жёсткий, но честный эксперимент над зрителем
  • история о том, как иногда самые несовместимые люди обнаруживают, что их «несовпадения» — и есть главная мелодия

Финал спектакля непредсказуем, но одно можно сказать точно: после его завершения вы ещё долго будете прислушиваться к ритму собственной жизни.

Режиссура и актерский состав

Режиссёр: Лучано
В ролях: Геннадий Морозов, Ольга Воропинова

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в мир эмоций и переживаний!

Режиссер
Геннадий Морозов
В ролях
Геннадий Морозов
Ольга Воропинова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
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