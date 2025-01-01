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Only Bach. В день рождения И.С. Баха играет Даниэль Сальвадор
Билеты от 600₽
Киноафиша Only Bach. В день рождения И.С. Баха играет Даниэль Сальвадор

Only Bach. В день рождения И.С. Баха играет Даниэль Сальвадор

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальная вселенная Баха

Для миллионов людей органная музыка ассоциируется прежде всего с творчеством Иоганна Себастьяна Баха. В своей программе Даниэль Сальвадор откроет слушателям богатство этой музыки, сочетая популярные классические произведения и серьезный академический репертуар. В этот вечер все звуковые оттенки исторического органа собора — от шепота флейтовых регистров до мощного tutti — раскроются во всей своей красе.

Бах во всех своих обличиях
Концерт продемонстрирует многообразие баховского стиля: от строгой и величественной Пассакальи и фуги до минор, напоминающей протестантский собор и мощь Северного моря, до итальянского стиля с его легкостью и яркими красками, и торжественной французской Фантазии соль мажор.

Погружение в творчество великого мастера
Зрители узнают Баха как композитора, умевшего выразить огромные человеческие эмоции, правоверного лютеранина, впитавшего музыкальные традиции церкви и преображавшего их, а также виртуоза, великого знатока органа, раскрывающего все его величие.

Программа сопровождается масштабной проекцией.

В программе:

  • Фантазия и фуга соль минор, BWV 542
  • Фантазия соль мажор, BWV 572
  • Фантазия и фуга ля минор, BWV 561
  • Хоральная прелюдия «Herr Christ, der einig Gottes Sohn», BWV Anh. 77
  • Немецкий Te Deum, BWV 725
  • Пассакалья и фуга до минор, BWV 582
  • Токката и фуга ре минор, BWV 565

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 апреля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 600 ₽

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