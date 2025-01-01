Only Bach. В день рождения И.С. Баха играет Даниэль Сальвадор

Музыкальная вселенная Баха

Для миллионов людей органная музыка ассоциируется прежде всего с творчеством Иоганна Себастьяна Баха. В своей программе Даниэль Сальвадор откроет слушателям богатство этой музыки, сочетая популярные классические произведения и серьезный академический репертуар. В этот вечер все звуковые оттенки исторического органа собора — от шепота флейтовых регистров до мощного tutti — раскроются во всей своей красе.

Бах во всех своих обличиях

Концерт продемонстрирует многообразие баховского стиля: от строгой и величественной Пассакальи и фуги до минор, напоминающей протестантский собор и мощь Северного моря, до итальянского стиля с его легкостью и яркими красками, и торжественной французской Фантазии соль мажор.

Погружение в творчество великого мастера

Зрители узнают Баха как композитора, умевшего выразить огромные человеческие эмоции, правоверного лютеранина, впитавшего музыкальные традиции церкви и преображавшего их, а также виртуоза, великого знатока органа, раскрывающего все его величие.

Программа сопровождается масштабной проекцией.

В программе: