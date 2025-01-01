Спектакль Они все-таки были девчонками

Спектакль о дружбе и мужестве в военные годы

Мы приглашаем вас на уникальный спектакль, рассказывающий историю трех молодых девушек — подруг, которые открывают для себя судьбы своих ровесниц, переживших Великую Отечественную Войну. Это трогательное повествование о том, как юные женщины преодолевали трудности и лишения, находя в себе силы и мужество радоваться жизни, дружить и любить, несмотря на тяготы войны.

Звучание эпохи

В спектакле актрисы исполнят песни, которые когда-то звучали из уст наших дедушек и бабушек. Эти мелодии стали символами не только испытаний военных лет, но и безграничной силы духа, веры в любовь и Победу.

Музыкальная программа

В ходе спектакля вы услышите знакомые и любимые песни:

«Огонек», сл. М. Исаковского, музыка — неизвестный автор;

«Синий платочек», сл. М. Максимова, муз. Е. Петерсбургского;

«Осенний сон», сл. Б. Пахомова, муз. А. Джойса;

«Лизавета», сл. Е. Долматовского, муз. Н. Богословского;

«Катюша», сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера;

«Всем ты, молодец, хорош», сл. И. Уткина, муз. В. Козина;

«Ничего не говорила», сл. А. Фатьянова, муз. В. Соловьева-Седова.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу времени, когда каждая мелодия несла в себе надежду и веру в лучшее. Мы ждем вас на спектакле, который тронет ваши сердца и заставит задуматься о силе дружбы и любви в самые трудные времена.