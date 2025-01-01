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Билеты от 1000₽
Киноафиша Они все-таки были девчонками

Спектакль Они все-таки были девчонками

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль о дружбе и мужестве в военные годы

Мы приглашаем вас на уникальный спектакль, рассказывающий историю трех молодых девушек — подруг, которые открывают для себя судьбы своих ровесниц, переживших Великую Отечественную Войну. Это трогательное повествование о том, как юные женщины преодолевали трудности и лишения, находя в себе силы и мужество радоваться жизни, дружить и любить, несмотря на тяготы войны.

Звучание эпохи

В спектакле актрисы исполнят песни, которые когда-то звучали из уст наших дедушек и бабушек. Эти мелодии стали символами не только испытаний военных лет, но и безграничной силы духа, веры в любовь и Победу.

Музыкальная программа

В ходе спектакля вы услышите знакомые и любимые песни:

  • «Огонек», сл. М. Исаковского, музыка — неизвестный автор;
  • «Синий платочек», сл. М. Максимова, муз. Е. Петерсбургского;
  • «Осенний сон», сл. Б. Пахомова, муз. А. Джойса;
  • «Лизавета», сл. Е. Долматовского, муз. Н. Богословского;
  • «Катюша», сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера;
  • «Всем ты, молодец, хорош», сл. И. Уткина, муз. В. Козина;
  • «Ничего не говорила», сл. А. Фатьянова, муз. В. Соловьева-Седова.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу времени, когда каждая мелодия несла в себе надежду и веру в лучшее. Мы ждем вас на спектакле, который тронет ваши сердца и заставит задуматься о силе дружбы и любви в самые трудные времена.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1000 ₽
15 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1000 ₽

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