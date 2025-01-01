Спектакль Они все-таки были девчонками

Мы приглашаем вас на уникальный спектакль, рассказывающий историю трех молодых девушек — подруг, которые открывают для себя судьбы своих ровесниц, переживших Великую Отечественную Войну. Это трогательное повествование о том, как юные женщины преодолевали трудности и лишения, находя в себе силы и мужество радоваться жизни, дружить и любить, несмотря на тяготы войны.
В спектакле актрисы исполнят песни, которые когда-то звучали из уст наших дедушек и бабушек. Эти мелодии стали символами не только испытаний военных лет, но и безграничной силы духа, веры в любовь и Победу.
В ходе спектакля вы услышите знакомые и любимые песни:
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу времени, когда каждая мелодия несла в себе надежду и веру в лучшее. Мы ждем вас на спектакле, который тронет ваши сердца и заставит задуматься о силе дружбы и любви в самые трудные времена.