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Билеты от 500₽
Киноафиша Они сражались за Родину

Спектакль Они сражались за Родину

Постановка
Центр театра и кино Никиты Михалкова 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману М. Шолохова

Действие спектакля, созданного по роману Михаила Шолохова, переносит зрителей в 1942 год, в разгар Великой Отечественной войны. Мы окунемся в атмосферу жестоких боев на земле Дона, где горстка храбрецов стоит на смерть под непрерывными бомбежками и танковыми атаками врага.

Герои спектакля

В центре повествования — несколько дней ярких и драматичных сражений. Главные герои — это люди разных профессий, возрастов и национальностей, которые, несмотря на ужас войны, остаются полными жизни и стремления к миру. В короткие передышки между боями они делятся своими мыслями о войне и ее уроках, с юмором вспоминают мирное время и мечтают о будущем.

Музыка, сопровождающая действие

Спектакль насыщен музыкальными произведениями Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, которые подчеркивают эмоциональную напряженность и глубину происходящего на сцене.

Темы и идеи

Основная мечта всех героев — это мир на земле и жизнь, свободная от страха и насилия. Спектакль заставляет задуматься о ценности человеческой жизни и о том, как важно помнить уроки истории.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль — он оставит неизгладимый след в ваших сердцах.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 500 ₽

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