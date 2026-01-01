Оповещения от Киноафиши
Они сошлись. Волна и камень...
Они сошлись. Волна и камень...

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт "Этюд для двоих": Дуэль в литературе и музыке

Приглашаем вас на уникальный концерт в рамках цикла «Этюд для двоих», где встретятся слова и звуки, создавая захватывающую атмосферу литературно-музыкальной дуэли. Неповторимые исполнители из Музыкально-литературного отдела — Галина Остапец и Елена Самарина — помогут вам иначе взглянуть на знакомые произведения.

В программе концерта зрители смогут насладиться шедеврами классической и современной литературы, которые будут сопровождаться живым музыкальным исполнением. Это отличная возможность получить новый опыт восприятия любимых текстов и открыть для себя неожиданные грани известных произведений.

Концерт обещает быть ярким и насыщенным, а взаимодействие между литературной и музыкальной составляющей создаст уникальную атмосферу. Не забудьте прийти и насладиться этим творческим событием!

Март
3 марта вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

