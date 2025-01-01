Спектакль Они читают стихи

Премьера спектакля «Они Читают Стихи»

8 июля в 20:00 на крыше Центра современного искусства М'АРС состоится показ премьерного спектакля «Они Читают Стихи». Это уникальная постановка, которая соединяет великую поэзию и вечную музыку.

Создатели спектакля

Камерную и искреннюю атмосферу спектакля создала Марина Дровосекова, актриса театра Сатирикон и театра Наций, а также доцент кафедры сценической речи и актёрского мастерства школы-студии МХАТ и высшей школы сценических искусств К. Райкина.

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой от лауреатов международных конкурсов и премии Правительства Москвы: Дианы Кемельман (скрипка) и Александра Антонова (фортепиано). В программе представлены произведения великих русских поэтов — от Александра Пушкина до Иосифа Бродского, а также от Александра Вертинского до Юрия Левитанского.

Поэзия и музыка

Гениальные рифмы мастеров прозвучат в сопровождении шедевров театральной музыки, среди которых композиции Гиа Канчели, Альфреда Шнитке, Антонио Вивальди и Дмитрия Шостаковича. Название спектакля отсылает к стихотворению Александра Блока, посвященному магии поэзии и способности поэта связывать настоящий и идеальный миры.

Эмоции и впечатления

Авторы постановки, следуя традициям консерватории и МХАТ, соединяют силу слова и гармонию звука, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления от живого искусства. Спектакль откроет новые пути к пониманию поэзии как для взрослых, так и для детей.

Продолжительность

Продолжительность спектакля составляет 75 минут.