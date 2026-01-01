Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Онегин
Киноафиша Онегин

Спектакль Онегин

Постановка
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина 12+
Возраст 12+

О спектакле

Опера «Евгений Онегин» в Нижегородском театре оперы и балета

В Нижегородском Театре оперы и балета состоится постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», основанной на романе А.С. Пушкина. Режиссёр Сергей Новиков предлагает новую интерпретацию, в которой главный герой предстаёт как благородный дворянин с характером, способным к исправлению ошибок.

Действие спектакля охватывает период 1799–1802 годов, что придаёт постановке историческую атмосферу и новые сюжетные повороты. Спектакль будет интересен как поклонникам классической оперы, так и любителям нестандартных интерпретаций литературных произведений.

Опера в 7 картинах с 1 антрактом

Либретто создано П.И. Чайковским по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Это уже одиннадцатый раз, когда театр обращается к шедевру композитора. Если новую постановку «Онегина» слушать, то на протяжении всего спектакля можно услышать музыку и текст, созданные самим Чайковским.

Новая интерпретация главного героя

Работа режиссёра позволяет увидеть Онегина в более положительном свете, чем в исходном произведении. Так, Евгений предстаёт как благородный дворянин, который не только совершает ошибки, но и способен их исправлять.

Команда спектакля

  • Режиссёр-постановщик: Сергей Новиков
  • Дирижёр-постановщик: Дмитрий Синьковский
  • Художник-постановщик (сценография): Александр Купалян
  • Художник-постановщик (костюмы): Мария Высотская
  • Художник по свету: Руслан Майоров
  • Художник по видео: Дмитрий Иванченко
  • Ассистент художника по сценографии: Андрей Ковалевский
  • Технолог: Анастасия Азарх
  • Конструктор: Павел Столяров
  • Технический директор: Александр Соломин
  • Ассистент технического директора: Виктор Девятков

Оркестр La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, а также хор и балет театра, создадут незабываемую атмосферу на спектакле.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше