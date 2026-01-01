Опера «Евгений Онегин» в Нижегородском театре оперы и балета

В Нижегородском Театре оперы и балета состоится постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», основанной на романе А.С. Пушкина. Режиссёр Сергей Новиков предлагает новую интерпретацию, в которой главный герой предстаёт как благородный дворянин с характером, способным к исправлению ошибок.

Действие спектакля охватывает период 1799–1802 годов, что придаёт постановке историческую атмосферу и новые сюжетные повороты. Спектакль будет интересен как поклонникам классической оперы, так и любителям нестандартных интерпретаций литературных произведений.

Опера в 7 картинах с 1 антрактом

Либретто создано П.И. Чайковским по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Это уже одиннадцатый раз, когда театр обращается к шедевру композитора. Если новую постановку «Онегина» слушать, то на протяжении всего спектакля можно услышать музыку и текст, созданные самим Чайковским.

Новая интерпретация главного героя

Работа режиссёра позволяет увидеть Онегина в более положительном свете, чем в исходном произведении. Так, Евгений предстаёт как благородный дворянин, который не только совершает ошибки, но и способен их исправлять.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: Сергей Новиков

Дирижёр-постановщик: Дмитрий Синьковский

Художник-постановщик (сценография): Александр Купалян

Художник-постановщик (костюмы): Мария Высотская

Художник по свету: Руслан Майоров

Художник по видео: Дмитрий Иванченко

Ассистент художника по сценографии: Андрей Ковалевский

Технолог: Анастасия Азарх

Конструктор: Павел Столяров

Технический директор: Александр Соломин

Ассистент технического директора: Виктор Девятков

Оркестр La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, а также хор и балет театра, создадут незабываемую атмосферу на спектакле.