Онегин
Киноафиша Онегин

Спектакль Онегин

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Современная интерпретация классики в Театре «Драм. Площадка»

В Театре Драм. Площадка — спектакль по романтической поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Эта адаптация расскажет историю молодого дворянина, который оказывается в провинции и сталкивается с непростыми испытаниями судьбы.

Режиссура и концепция

Спектакль поставил талантливый режиссёр Евгений Страдвалле, известный по своему проекту «Трагинервическое явление в одном действии». Страдвалле удалось представить поэму как современную историю взросления, при этом он умело избавился от традиционных атрибутов XIX века. Это делает спектакль интересным как для любителей классики, так и для зрителей, стремящихся увидеть актуальные интерпретации известных произведений.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ищет новые ракурсы в классической литературе и ценит свежий взгляд на известные произведения. Это возможность увидеть «Евгения Онегина» в новом свете — актуальном и близком современным зрителям.

Не упустите шанс стать частью этого яркого театрального события!

Декабрь
Январь
23 декабря вторник
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
31 января суббота
18:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

Фотографии

Онегин Онегин Онегин Онегин

