Онегин. Просто
6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Театральный эксперимент: «Онегин. Просто»

Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров – таков он, пушкинский «Евгений Онегин». Спектакль «Онегин. Просто» предлагает зрителю уникальное соединение классики и современности.

Захватывающая история

Это удивительно захватывающая история о любви и утрате, в которой классика переплетается с новаторскими подходами. В спектакле звучат романсы русских композиторов, таких как М. Глинка, А. Даргомыжский, Б. Шереметьев и М. Яковлев, с текстами А. С. Пушкина. Эти произведения передают атмосферу XIX века.

Музыка как соединяющее звено

Но спектакль не ограничивается только классическими произведениями. Зрители услышат и современную музыку, которая объединяет «век нынешний и век минувший». Это создает уникальную палитру звуков, погружающую в мир пушкинских страстей и переживаний.

Автор и исполнитель

Автором сценария и исполнителем главной роли является Игорь Исаев, известный своим подходом к традиционным текстам и стремлением к новаторству. Его талант и креативность делают этот спектакль запоминающимся событием театрального сезона.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным смешением эпох и стилей, погрузившись в глубокий мир пушкинского «Евгения Онегина» на новом, неожиданном уровне!

Режиссер
Игорь Исаев
В ролях
Игорь Исаев

Октябрь
16 октября четверг
19:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 700 ₽

