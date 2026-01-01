Спектакль Онегин. Лирические отступления

Лирические отступления из романа Пушкина в концерте с участием Евгения Миронова и Марины Александровой

В новом концерте, который объединяет в себе музыку и поэзию, зрителей ожидает уникальное взаимодействие театра и симфонической музыки. Концерт основывается на «лирических отступлениях» из знаменитого романа Александра Пушкина, в котором затрагиваются темы жизни, любви, дружбы и творчества.

Звезды сцены

Главные роли в чтении произведений займут народный артист России, лауреат Государственных премий Российской Федерации Евгений Миронов и заслуженная артистка России Марина Александрова. Они подарят зрителям живое исполнение глав из самого популярного романа в стихах.

Музыка великих композиторов

Концерт будет сопровождаться исполнением Московским государственным симфоническим оркестром, под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина. Оркестр сыграет фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро» и другие произведения Петра Чайковского, а также мелодии выдающихся композиторов, таких как Арам Хачатурян, Георгий Свиридов, Модест Мусоргский и Сергей Рахманинов.

Профили артистов

Евгений Миронов — яркий театральный и кинематографический актер, который снялся более чем в 40 фильмах, среди которых «Любовь», «Утомленные солнцем», «Достоевский». Он — лауреат многочисленных театральных и кинонаград, включая премию «Золотая Маска».

Марина Александрова — российская актриса и телеведущая, известная по ролям в фильмах «Азазель» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Она также является лауреаткой нескольких престижных премий.

Оркестр и его достижения

Московский государственный симфонический оркестр, основанный в 1989 году, стал заметной фигурой на музыкальной сцене. Под руководством Ивана Рудина, который является его художественным руководителем с 2017 года, оркестр активно развивает свои творческие горизонты. Коллектив принял участие в международных фестивалях и выступал на крупнейших сценах страны, включая Берлинскую филармонию.

Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта, где классическая музыка соединяется с поэтическим звучанием Пушкина.