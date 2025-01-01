«Онегин-блюз»: ироническая драма по мотивам А. С. Пушкина

Спектакль «Онегин-блюз» – это уникальная интерпретация классического произведения Александра Сергеевича Пушкина. Постановка сочетает в себе элементы иронии и современности, превращая знакомую историю в свежий и увлекательный опыт. Классический текст Пушкина здесь звучит по-новому благодаря оригинальному прочтению, в котором активно используются струнный квартет и соло на саксофоне.

Погружение в атмосферу

Тонкое и воздушное полотно спектакля погружает зрителей в знакомую, но не всегда исследованную атмосферу «Евгения Онегина». Это позволяет каждому зрителю пересмотреть свои представления о классике и ощутить её по-новому.

Участие в фестивалях

Спектакль «Онегин-блюз» стал участником ряда престижных фестивалей, таких как «Балтийский дом» и «IX Sochi Jazz Festival». Это подчеркивает его значимость и актуальность в современном театральном контексте.

Главные роли

В главной роли выступает народный артист России Алексей Гуськов, который привносит в спектакль свою уникальную харизму и мастерство. Вместе с актрисой Вероникой Кожухаровой они создают неповторимый дуэт, который завораживает зрителей на протяжении всего действия.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет классику и современность в уникальном формате!