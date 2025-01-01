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Киноафиша Онегин-блюз

Спектакль Онегин-блюз

Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Онегин-блюз»: ироническая драма по мотивам А. С. Пушкина

Спектакль «Онегин-блюз» – это уникальная интерпретация классического произведения Александра Сергеевича Пушкина. Постановка сочетает в себе элементы иронии и современности, превращая знакомую историю в свежий и увлекательный опыт. Классический текст Пушкина здесь звучит по-новому благодаря оригинальному прочтению, в котором активно используются струнный квартет и соло на саксофоне.

Погружение в атмосферу

Тонкое и воздушное полотно спектакля погружает зрителей в знакомую, но не всегда исследованную атмосферу «Евгения Онегина». Это позволяет каждому зрителю пересмотреть свои представления о классике и ощутить её по-новому.

Участие в фестивалях

Спектакль «Онегин-блюз» стал участником ряда престижных фестивалей, таких как «Балтийский дом» и «IX Sochi Jazz Festival». Это подчеркивает его значимость и актуальность в современном театральном контексте.

Главные роли

В главной роли выступает народный артист России Алексей Гуськов, который привносит в спектакль свою уникальную харизму и мастерство. Вместе с актрисой Вероникой Кожухаровой они создают неповторимый дуэт, который завораживает зрителей на протяжении всего действия.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет классику и современность в уникальном формате!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽
30 декабря
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

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