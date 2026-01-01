Спектакль Она разгадала убийство

«Майкл»
Она разгадала убийство
16+
Продолжительность 110 минут
О спектакле

Тайна на грани фарса: детективный спектакль с Еленой Воробей

В Центральном доме культуры железнодорожников зрителей ждет увлекательный спектакль с участием ярких актёров. На сцене выступят Елена Воробей, Глафира Тарханова, Юлия Такшина, Дмитрий Исаев, Андрей Чадов, Сергей Чирков, Олег Кассин, Маша Васильева и Дарья Пармененкова под руководством режиссера Александра Назарова.

О сюжете

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге 1912 года. Лиза, болтливая секретарша известного присяжного поверенного, неожиданно становится свидетелем убийства своего начальника. Однако, когда полиция arrives, тела на месте преступления уже нет. Теперь Лизе предстоит не только убедить всех в своей стабильности, но и разобраться в сложной паутине интриг, ревности и тайн.

Персонажи под подозрением

Каждый из коллег Лизы имеет свой мотив и алиби, что делает ситуацию ещё более запутанной. В противостоянии с сыщиком, который оказывается её бывшим поклонником, добавляется острота и пикантность.

Для любителей детективов

Спектакль станет настоящей находкой для ценителей комедий и детективных историй с элементами фарса. Это тем более примечательно, что он предлагает новый взгляд на привычные классические сюжеты, поднимая вопросы доверия и предательства.

Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль с множеством неожиданных поворотов и яркими персонажами!

В ролях
Елена Воробей
Глафира Тарханова
Юлия Такшина
Дмитрий Исаев
Сергей Перегудов
Июль
Август
9 июля четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
11 августа вторник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽

