Спектакль Она это мы

Постановка, посвященная женщинам

«Она это мы» — это спектакль, посвящённый женщинам, их отношениям с собой, собственным телом и окружающим миром. Режиссёр Лидия Русскова создала глубокое исследование женской сущности, основанное на интервью с более чем сотней женщин разных возрастов. Эти женщины размышляют о своих телах, желаниях, страхах и радостях. Пьеса затрагивает редкие и часто табуированные темы, что вызывает сильный резонанс у зрителей, как женщин, так и мужчин, открывая двери в мир женской сексуальности и самопонимания.

Мифы, запреты и освобождение

Спектакль разрушает мифы и запреты, связанные с женской сущностью, и рассказывает о личном и сексуальном освобождении. Четыре актрисы делятся своими переживаниями о желании, силе, красоте, принятии себя и своего тела. Они освещают важность перестать бояться и чувствовать вину за свою сексуальность, показывая, как освобождение от этих страхов способствует внутреннему росту и уверенности.

Спектакль как манифест

Это не просто спектакль, а манифест, который провоцирует общество к размышлению и подготовке к переменам. Через визуальное повествование режиссёр стремится сделать так, чтобы голос каждой женщины был услышан и признан важным. Спектакль создаёт пространство для того, чтобы переосмыслить отношение к себе и телу, способствуя открытию новых границ свободы и принятия.