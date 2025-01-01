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Она это мы
Билеты от 1800₽
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Спектакль Она это мы

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Постановка, посвященная женщинам

«Она это мы» — это спектакль, посвящённый женщинам, их отношениям с собой, собственным телом и окружающим миром. Режиссёр Лидия Русскова создала глубокое исследование женской сущности, основанное на интервью с более чем сотней женщин разных возрастов. Эти женщины размышляют о своих телах, желаниях, страхах и радостях. Пьеса затрагивает редкие и часто табуированные темы, что вызывает сильный резонанс у зрителей, как женщин, так и мужчин, открывая двери в мир женской сексуальности и самопонимания.

Мифы, запреты и освобождение

Спектакль разрушает мифы и запреты, связанные с женской сущностью, и рассказывает о личном и сексуальном освобождении. Четыре актрисы делятся своими переживаниями о желании, силе, красоте, принятии себя и своего тела. Они освещают важность перестать бояться и чувствовать вину за свою сексуальность, показывая, как освобождение от этих страхов способствует внутреннему росту и уверенности.

Спектакль как манифест

Это не просто спектакль, а манифест, который провоцирует общество к размышлению и подготовке к переменам. Через визуальное повествование режиссёр стремится сделать так, чтобы голос каждой женщины был услышан и признан важным. Спектакль создаёт пространство для того, чтобы переосмыслить отношение к себе и телу, способствуя открытию новых границ свободы и принятия.

 

Режиссер
Лидия Русскова
В ролях
Наталья Анисимова
Адриана Денкова
Екатерина Финевич
Анастасия Попкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
16:00 от 1800 ₽

Фотографии

Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы Она это мы

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