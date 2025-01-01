Спектакль Он живой и светится

Гастроли театра кукол «2+КУ» в Новосибирске

Сибирский камерный театр «13 трамвай» рад представить гастроли уникального театра кукол «2+КУ» с захватывающим спектаклем «Он живой и светится», рекомендованным для зрителей от 6 лет.

О спектакле

Когда на вопрос случайного попутчика в поезде: «Ты куда едешь-то?», маленький мальчик лет восьми судорожно ищет подходящую точку на глобусе, значит, его путешествие обещает быть очень интересным и загадочным. Спектакль является переложением «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, который позволяет по-новому ощутить столкновение детских фантазий с реальностью взрослого мира.

Команда создателей

Авторы сценария: Ольга Астанина (Горелова) и Владимир Захаров. Музыкальное оформление спектакля включает произведения таких авторов, как:

Алексей Архиповский — «Дорога домой»

Василий Зоркий — колыбельная «Спи»

Ольга Астанина — авторская песня «Светлячок»

Все музыкальные номера исполняет Ольга Астанина вживую на укулеле, что придаёт спектаклю особую атмосферу.

Встреча с артисткой

После спектакля зрителей ждёт встреча с артисткой Ольгой Астаниной, где можно будет задать вопросы и обсудить увиденное.