Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют
Киноафиша Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют

Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера проекта: Хиты Элтона Джона в Дворце Белосельских-Белозерских

Погрузитесь в магию музыки, которая способна исцелять душу! 14 июня 2025 года в стенах Дворца Белосельских-Белозерских состоится концерт-трибьют «Он — сэр Элтон Джон». Главную роль в этом увлекательном музыкальном путешествии исполнит певец Вадим Азарх.

Знакомство с легендой

На концерте прозвучат самые известные хиты Элтона Джона, такие как «I Believe in Love», «A Word in Spanish» и «I’m Still Standing». Эти и многие другие композиции будут исполнены в сопровождении квартета Сергея Тарусина и струнного Пушкин-квартета. Программа создана с бесконечным уважением к творчеству легендарного музыканта и одержима истинной петербургской утонченностью.

Уникальное исполнение

Вадим Азарх удивит зрителей своим безупречным английским произношением и глубиной исполнения. Его талант позволит вам заново открыть для себя любимые мелодии, наполнив их новыми красками и эмоциями.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность испытать яркие эмоции и насладиться музыкой, которая проникает в самое сердце. Вернитесь в мир великих хитов, которые остаются актуальными и любимыми многими поколениями!

Купить билет на концерт Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
24 октября пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1500 ₽

Фотографии

Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют

В ближайшие дни

Золотой ключик
6+
Живая музыка
Золотой ключик
26 октября в 12:00 Открытое пространство
от 800 ₽
#В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
6+
Классическая музыка
#В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
2 ноября в 19:00 Талион
от 2500 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
10 октября в 22:30 Анненкирхе
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше