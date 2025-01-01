Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют

Премьера проекта: Хиты Элтона Джона в Дворце Белосельских-Белозерских

Погрузитесь в магию музыки, которая способна исцелять душу! 14 июня 2025 года в стенах Дворца Белосельских-Белозерских состоится концерт-трибьют «Он — сэр Элтон Джон». Главную роль в этом увлекательном музыкальном путешествии исполнит певец Вадим Азарх.

Знакомство с легендой

На концерте прозвучат самые известные хиты Элтона Джона, такие как «I Believe in Love», «A Word in Spanish» и «I’m Still Standing». Эти и многие другие композиции будут исполнены в сопровождении квартета Сергея Тарусина и струнного Пушкин-квартета. Программа создана с бесконечным уважением к творчеству легендарного музыканта и одержима истинной петербургской утонченностью.

Уникальное исполнение

Вадим Азарх удивит зрителей своим безупречным английским произношением и глубиной исполнения. Его талант позволит вам заново открыть для себя любимые мелодии, наполнив их новыми красками и эмоциями.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность испытать яркие эмоции и насладиться музыкой, которая проникает в самое сердце. Вернитесь в мир великих хитов, которые остаются актуальными и любимыми многими поколениями!