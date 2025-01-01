Спектакль ОМУТ: Студенческий показ

Танцевальный вечер от пространства «OMYT»

В рамках предстоящего показа вы сможете насладиться уникальными танцевальными эскизами, зарисовками и высказываниями учеников и педагогов танцевального пространства «OMYT». Программа вечера включает в себя сольные и дуэтные выступления, а также импровизационную часть.

Импровизация и творчество

Под кураторством опытных педагогов ученики «OMYT» представят свои танцы без предварительной подготовки. Это дает возможность каждому участнику поделиться своими чувствами и переживаниями через движение, создавая атмосферу живого диалога со зрителем.

О Надежде Кохановой

Основатель и ведущий хореограф танцевального пространства, Надежда Коханова, уже успела представить несколько премьер полнометражных танцевальных работ. Эти произведения создавались в сотрудничестве с танцовщиками её компании и отражают командную работу по осмыслению различных ситуаций, пространства и танца. Такой подход делает её хореографию близкой и понятной зрителям.

Миссия «OMYT»

Миссия танцевального пространства «OMYT» заключается в том, чтобы сделать танец органичной частью жизни для всех—учеников, начинающих и продолжающих танцоров, а также зрителей, которые, возможно, никогда не имели отношения к танцу. Мы приглашаем вас разделить этот уютный и теплый вечер с нами и увидеть живой танец в людях и живых людей посредством танца.