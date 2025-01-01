Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Омут: Кьяро\Scuro
Киноафиша Омут: Кьяро\Scuro

Спектакль Омут: Кьяро\Scuro

16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Танцевальный спектакль «Кьяроскуро»: свет и тень в движении

Спектакль «Кьяроскуро» — это уникальное танцевальное произведение, которое исследует контраст между светом и тенью, внешним и внутренним. Этот живописный прием, известный в фотографии и кино, обретает новую жизнь в танце, создавая захватывающий визуальный опыт.

О спектакле

Хореографы и танцовщики пространства танца Омут соединяют свои творческие усилия с персонажем светотени, предлагая зрителю стать свидетелем их симбиоза. Основатель и ведущий хореограф Надежда Коханова, уже известная своими успешными премьерами, создает полнометражные танцевальные высказывания, возникающие в процессе совместной работы с танцовщиками своей компании.

Командная работа

Работа Надежды и её подопечных отличается командным подходом к осмыслению различных ситуаций, пространств и явлений. Это делает их творчество близким и понятным зрителю, вызывая отклик и эмоциональное вовлечение.

Миссия танцевального пространства

Миссия танцевального пространства Омут заключается в том, чтобы сделать танец органичной частью жизни — как для учеников и начинающих танцоров, так и для зрителей, которые, возможно, никогда не имели отношения к этому искусству.

Приглашение

Мы приглашаем вас провести уютный и тёплый вечер с нами, увидеть живой танец и ощутить связь между артистами и зрителями через движение. Присоединяйтесь к нам на спектакле «Кьяроскуро» — откройте для себя мир танца!

Фотографии

Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro Омут: Кьяро\Scuro
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше