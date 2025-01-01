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Омлет с сахаром
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Спектакль Омлет с сахаром

6+
Режиссер Елена Кузнецова, Владимир Кузнецов
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Омлет с сахаром: сладкая комедия

Представляем вашему вниманию спектакль «Омлет с сахаром», основанный на произведении Жана-Филиппа Арру-Виньо. Вас ждёт увлекательное путешествие в мир юмора и искромётных диалогов, где каждый актёр вносит свою уникальную изюминку в общую картину.

Встреча с талантом

На сцене Новосибирского театра кукол выступят Елена, Владимир Кузнецовы, а также Максим Бобоедов, Алина Романенко и Яна Трегубова. Их мастерство и харизма добавят особый колорит этой театральной постановке.

Сладость и смех

«Омлет с сахаром» — это не просто комедия, это спектакль, который заставляет зрителей смеяться от души и одновременно задуматься о важных жизненных моментах. Приходите и насладитесь вечером, наполненным лёгкостью и радостью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 21 сентября
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
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