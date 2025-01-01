Омлет с сахаром: сладкая комедия

Представляем вашему вниманию спектакль «Омлет с сахаром», основанный на произведении Жана-Филиппа Арру-Виньо. Вас ждёт увлекательное путешествие в мир юмора и искромётных диалогов, где каждый актёр вносит свою уникальную изюминку в общую картину.

Встреча с талантом

На сцене Новосибирского театра кукол выступят Елена, Владимир Кузнецовы, а также Максим Бобоедов, Алина Романенко и Яна Трегубова. Их мастерство и харизма добавят особый колорит этой театральной постановке.

Сладость и смех

«Омлет с сахаром» — это не просто комедия, это спектакль, который заставляет зрителей смеяться от души и одновременно задуматься о важных жизненных моментах. Приходите и насладитесь вечером, наполненным лёгкостью и радостью.