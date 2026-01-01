Омега фест

Фестиваль электронной музыки OMEGA в Краснодаре

Фестиваль электронной музыки OMEGA снова собирает поклонников на юге России. Это яркое событие объединяет талантливых артистов и промо-команды со всей страны в уникальной атмосфере!

Место проведения

В этом году фестиваль пройдет в ресторане-баре «Мишкин Мишкин», расположенному по адресу: Краснодар, ул. Лаперуза, 3.

Формат мероприятия

Фестиваль обещает стать настоящим марафоном музыки, который продлится до 12 часов. Зрителей ждут выступления на нескольких сценах одновременно, что гарантирует разнообразие саундов и настроений в течение всего события.

Жанры и участники

В этом году фестиваль охватит множество жанров, включая Techno, Drum&Bass, Electro и House. Ожидается, что на сцене выступят более 40 артистов, включая известных хедлайнеров. В предыдущие годы зрители могли насладиться выступлениями таких знаковых фигур, как Ivan Logos (основатель Gamma Festival), Lena Popova и Summer of Haze.

