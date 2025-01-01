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Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Хип-хоп концерт в клубе «16 тонн»

Приглашаем вас на незабываемый хип-хоп концерт в клубе «16 тонн».  Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу уличной культуры и насладиться живыми выступлениями талантливых артистов.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассах. Не упустите возможность стать частью этого яркого события в мире хип-хопа!

Интересный факт

Клуб «16 тонн» был основан в 2004 году и с тех пор стал домом для множества музыкальных жанров, включая рок, джаз и, конечно, хип-хоп. Здесь выступали такие артисты, как Мот, Oxxxymiron и многие другие.

Приходите и наслаждайтесь живой музыкой в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

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