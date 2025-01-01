Хип-хоп концерт в клубе «16 тонн»

Приглашаем вас на незабываемый хип-хоп концерт в клубе «16 тонн». Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу уличной культуры и насладиться живыми выступлениями талантливых артистов.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассах. Не упустите возможность стать частью этого яркого события в мире хип-хопа!

Интересный факт

Клуб «16 тонн» был основан в 2004 году и с тех пор стал домом для множества музыкальных жанров, включая рок, джаз и, конечно, хип-хоп. Здесь выступали такие артисты, как Мот, Oxxxymiron и многие другие.

Приходите и наслаждайтесь живой музыкой в компании единомышленников!