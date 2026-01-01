Оповещения от Киноафиши
Олжас Нурланов, баян (Москва)
Олжас Нурланов, баян (Москва)

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт "Вечера с русским оркестром-1" в Камерном зале Новосибирской филармонии

Камерный зал Новосибирской филармонии пригласит зрителей на выступление в рамках абонемента «Вечера с русским оркестром-1». В этот вечер культуру русской фольклорной музыки представит Русский академический оркестр под управлением Олжаса Нурланова, виртуозно исполняющего произведения на баяне.

Музыкальная программа

Концертная программа включает в себя множество ярких фольклорных произведений, которые порадуют слушателей и любителей народной музыки, в том числе исполнителей на балалайке и баяне.

Ведущая вечера

На мероприятии выступит лектор-музыковед Дарья Нехаева, которая поделится интересными подробностями о русской музыкальной традиции и особенностях исполнения.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальной атмосферой концерта, который обещает быть настоящим праздником для ценителей русской культуры.

Купить билет на концерт Олжас Нурланов, баян (Москва)

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 400 ₽

