Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оловянный солдатик
Билеты от 2000₽
Киноафиша Оловянный солдатик

Спектакль Оловянный солдатик

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Волшебное путешествие оловянного солдатика. Новогоднее представление в баре Петтер

Приготовьтесь к волшебной истории о любви, дружбе и смелости, которые всегда побеждают! В этом захватывающем спектакле, основанном на классической сказке Ганса Христиана Андерсена, зрителей ждет удивительное путешествие в мир чудес.

Когда зимняя вьюга завывает за окном, наш оловянный солдатик, оставшийся без внимания среди новогодних игрушек, смело отправляется в путь. Его приключения полны испытаний и встреч с добрыми и верными друзьями, которые помогут преодолеть все трудности.

Поддержка родителей

Вход для родителей бесплатный! Это отличная возможность провести время с детьми и насладиться увлекательным спектаклем вместе. Также на месте вы сможете приобрести сладкие новогодние подарки, чтобы сделать праздник ещё более сладким и радостным.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и добра, посетив наш спектакль. Мы ждем вас на этом ярком и вдохновляющем представлении!

Купить билет на спектакль Оловянный солдатик

Помощь с билетами
Январь
7 января среда
11:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
13:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
31 января в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Искушение Паганини
16+
Музыка Пластический
Искушение Паганини
27 мая в 19:00 Театр им. Булгакова
от 1100 ₽
Стакан воды
16+
Комедия
Стакан воды
31 декабря в 18:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше