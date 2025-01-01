Спектакль Оловянный солдатик

Волшебное путешествие оловянного солдатика. Новогоднее представление в баре Петтер

Приготовьтесь к волшебной истории о любви, дружбе и смелости, которые всегда побеждают! В этом захватывающем спектакле, основанном на классической сказке Ганса Христиана Андерсена, зрителей ждет удивительное путешествие в мир чудес.

Когда зимняя вьюга завывает за окном, наш оловянный солдатик, оставшийся без внимания среди новогодних игрушек, смело отправляется в путь. Его приключения полны испытаний и встреч с добрыми и верными друзьями, которые помогут преодолеть все трудности.

Поддержка родителей

Вход для родителей бесплатный! Это отличная возможность провести время с детьми и насладиться увлекательным спектаклем вместе. Также на месте вы сможете приобрести сладкие новогодние подарки, чтобы сделать праздник ещё более сладким и радостным.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и добра, посетив наш спектакль. Мы ждем вас на этом ярком и вдохновляющем представлении!