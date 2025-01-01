Меню
Оловянные кольца
Киноафиша Оловянные кольца

Спектакль Оловянные кольца

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Дочери королевства: Непростые выборы в Волгоградском ТЮЗе

На сцене развернется захватывающая история о вымышленном королевстве, где правительница сталкивается с непростой задачей. У нее есть две дочери, каждая из которых совершенно уникальна по своему характеру: одна — слишком глупа, а другая — слишком зла. Как же выбрать женихов для таких разных принцесс?

Волшебная помощь

В решении этой проблемы королевской семье помогает волшебник. Он дарит дочерям оловянные кольца, обладающие магической силой. Эти кольца должны наделить принцесс теми качествами, которых им не хватает. Как будут развиваться события, когда волшебство вступит в игру?

Тема спектакля

Спектакль поднимает вечные ценности — доброту, любовь и верность. Он также высмеивает глупость и жадность, заставляя зрителей задуматься о человеческой природе и выборе, который мы делаем в жизни.

Не пропустите!

Приготовьтесь к увлекательному путешествию по мирам, где добро и зло сталкиваются, а судьбы переплетаются. Не упустите возможность стать свидетелями этой удивительной истории!

В других городах

Волгоград, 29 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 500 ₽

