Спектакль Олонхо-вечное эхо Евразии. Театр Олонхо (Якутск)

Спектакль-метаморфоза театра Олонхо в Казани

Начинается история Олонхо с шумерской цивилизации и проходит через великие степи скифов, хуннов, тюрков и монголов. Это культурное наследие народов Евразии сохраняет в себе язык, традиции, религию и искусство. Народ саха, с золотыми поводьями за спиной и поклоном единому небу, сохранил в вечных снегах Крайнего Севера исконную чистоту и силу слога.

Театрализованное представление

В театрализованном представлении — презентации Олонхо в Казани, в самом сердце Евразии, зрители смогут увидеть метаморфозы Олонхо в исполнении трех театров Республики Саха (Якутия): Саха академического театра имени П.А. Ойунского, Театра Олонхо и театра танца имени С.А. Зверева-Кыыл Уола.

Двадцатилетие Олонхо по версии ЮНЕСКО

Это представление приурочено к двадцатилетию провозглашения Олонхо шедевром нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Программа состоит из синтеза легендарных спектаклей, которые снискали мировую славу в таких странах, как Франция, Япония, Китай, Индия и Греция.

Эпическое величие Олонхо

Преломляясь через интерпретацию времени, Олонхо откроет зрителям свой чудесный мир. Его эпическое величие звучит могучим эхом Евразии, словно сияние грани бриллианта.